Дело южанина, избившего волонтера из Екатеринбурга, направили в суд

Гастарбайтер бил женщину бутылкой по голове. Фото: Фото: предоставлено Валерием Горелых / соцсети

В Екатеринбурге завершилось расследование жестокого избиения 42-летней волонтера Натальи Зайцевой. Вечером 28 марта женщина отправилась кормить бездомных собак. В этот момент на нее напал 24-летний гастарбайтер. Отморозок бил Наталью бутылкой по голове, а потом ограбил. Свое лицо он скрывал под медицинской маской.

Несколько дней Наталья провела в реанимации, ей потребовалась операция на черепе. Голова была пробита в трех местах. Женщина чудом доползла до дома, где ее обнаружил муж. В июле Наталья начала курс реабилитации.

- Убедившись, что последняя находится без сознания, похитил из сумки жертвы денежные средства в размере 3 тыс. рублей, - отмечает пресс-секретарь свердловской прокуратуры Марина Канатова. - В результате нападения потерпевшей нанесены множественные травмы головы, опасные для жизни.

Наталья после второй операции. Фото: предоставлено друзьями пострадавшей

Поиски нападавшего растянулись на три недели. После задержания его отправили в СИЗО. По статье «Разбой» ему грозит до 15 лет лишения свободы.

- Оперуполномоченные в ходе осмотра места происшествия обнаружили и изъяли ряд важных вещественных доказательств, которые помогли выйти на след и изобличить подозреваемого, - рассказывал ранее официальный представитель регионального главка МВД Валерий Горелых.

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