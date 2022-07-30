Информация о том, что в Краснодаре из-за попадания молнии экстренно сел борт из Екатеринбурга, оказалась устаревшей

Рейс из Екатеринбурга должен был приземлиться в Сочи Фото: Алексей БУЛАТОВ

В субботу вечером, 30 июля в социальных сетях разлетелись новости о том, что в Краснодаре экстренно сел самолет, который летел из Екатеринбурга в Сочи. В лайнер во время полета ударила молния.

На кадрах, которые были опубликованы в Telegram-канале «Екатское чтиво» видно, что в салоне самолета происходит ощутимая тряска, а через несколько секунд пространство вокруг озаряет вспышка от молнии. При этом у некоторых пассажиров началась паника.

Представитель аэропорта Кольцово в разговоре с «КП-Екатеринбург» выразил сомнения в актуальности видео, отметив, что воздушная гавань Краснодара закрыта.

Как оказалось, видео было записано еще в сентябре 2021 года, именно тогда самолет авиакомпании Azur Air, который должен был сесть в Сочи, проследовал на запасной аэродром.

- Информация, представленная в издании «КП-Екатеринбург», не соответствует действительности. В течение дня никаких посадок на аэродром Краснодара не производилось. Воздушная гавань закрыта с февраля этого года по решению авиационных властей. Для рейсов, следующих в Сочи, запасными аэродромами могут выступать: Старополь, Минеральные Воды и другие аэропорты СКФО. Вся информация, опубликованная в социальных сетях, является устаревшей, - сообщил «КП-Екатеринбург» официальный представитель ГК Аэродинамика Виталий Коренюгин.

Как пишут наши коллеги из «КП-Кубань», воздушная гавань Краснодара закрыта уже более пяти месяцев – с 24 февраля. По последним данным, она распахнет двери не раньше 5 августа. До этого времени действует запрет Росавиации. Он касается всех аэропортов Кубани, кроме Сочи. То есть нельзя прилететь в Краснодар, Геленджик и Анапу.