Пожарные получили сигнал о возгорании поздней ночью 30 июля. Фото: страница Вконтакте Максима Ездакова

В Первоуральске неизвестные подожгли автомобиль депутата местного отделения КПРФ Натальи Крыловой. Иномарка Opel Astra выгорела практически дотла. Пожарные получили сигнал о возгорании поздней ночью 30 июля.

- В 03:29 по местному времени поступило сообщение о пожаре на улице Вайнера. На площади четыре квадратных метра поврежден моторный отсек и панель приборов легкового автомобиля Opel Astra, также задеты автомобили «Газель» и Honda Accord, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

В тушении участвовали две единицы техники, а также семь человек личного состава, они полностью справились с огнем за полчаса.

В тушении участвовали две единицы техники, а также семь человек личного состава. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Нататья Крылова известна тем, что конфликтует с руководством Асбеста, в котором собирается участвовать в выборах. Также она баллотируется в Первоуральске. Нынешний инцидент она также связывает со своей профессиональной деятельностью, при этом отмечает, что поджог автомобиля ее не испугал.

- Свою кандидатуру с выборов я снимать не буду. Работу продолжаю дальше, - коротко прокомментировала произошедшее сама Наталья Крылова.

В областном главке полиции «КП-Екатеринбург» рассказали, что прокомментируют произошедшее только по итогам всех разбирательств.