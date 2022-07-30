В Екатеринбурге парковку на площади 1905 года закроют на месяц ради проведения «Атомофеста»

Увидеть работы ландшафтных дизайнеров можно будет с 12 по 21 августа Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге парковку на площади 1905 года закроют на месяц ради проведения фестиваля ландшафтного дизайна «Атомофест». Планируется, что уже с 00:00 1 августа автомобилисты не смогут оставить свои машины в центре города.

- В период с 00:00 1 августа до 00:00 6 сентября на площади 1905 года парковка будет запрещена для проведения IV Евразийского фестиваля ландшафтного искусства, - сообщает пресс-служба мэрии Екатеринурга.

Планируется, что уже с 00:00 1 августа автомобилисты не смогут оставить свои машины в центре города Фото: Алексей БУЛАТОВ

Известно, что строительство выставочных садов и монтаж площадок начнется уже в ближайший понедельник. Увидеть работы ландшафтных дизайнеров можно будет с 12 по 21 августа.

Кстати, сады, которые высадят на площади 1905 года в рамках «Атмофеста», после завершения фестиваля развезут по дворам школ и гимназий.

Сады, которые высадят в рамках «Атмофеста», после завершения фестиваля развезут по дворам школ и гимназий Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Сад «Возвращая природе» будет размещен во дворе школы-интернат №10. Сквер «Оазис – О, Азия!» переедет в гимназию №8. Сад «Солнце в ладонях» будет радовать учеников общеобразовательной школы № 165, - рассказывают организаторы фестиваля. -Проект «Река-призрак» займет место около Фонда поддержки талантливых детей и молодежи «Золотое сечение». Пространство «Легкость бытия» расположится на территории «Детского инвалидного спортивно-оздоровительного центра».