Третье поражение подряд: футбольный клуб «Урал» в первом домашнем матче проиграл «Краснодару»

Кстати, это был первый матч в стране, который прошел с применением технологии Fan ID Фото: Алексей БУЛАТОВ

Футбольный клуб «Урал» в первом домашнем матче нового сезона РПЛ проиграл «Краснодару», игра завершилась со счетом 1:3 в пользу гостей.

В составе «быков» отличились защитник Сергей Бородин, а также полузащитник Эдуард Сперцян, примечательно, что он оформил дубль, забив оба гола с пенальти. Хозяева поля играли практически при пустых трибунах. Кстати, «шмели» нанесли в два раза больше ударов по чужим воротам, но смогли забить только один гол.

За несколько секунд до окончания основного времени Алексей Каштанов сократил отставание в счете, пробив в дальнюю девятку, и установил окончательный счет матч, в добавленное время команды не смогли забить голов.

По данным билетных касс и ФК «Урал», на матч с «Краснодаром» было продано 3,5 тысячи билетов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кстати, это был первый матч в стране, который прошел с применением технологии Fan ID.

- Купить билеты и абонементы на этот матч смогли только любители футбола, оформившие «Карту болельщика». Можно подать заявку через портал госуслуг, приложив фотографию и данные паспорта, - заявили в департаменте информационной политики по Свердловской области.

Два гола гости забили с одиннадцатиметровой отметки Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным билетных касс и ФК «Урал», на матч с «Краснодаром» было продано 3,5 тысячи билетов, при вместимости стадиона в 35 тысяч зрителей, и даже эти немногочисленные зрители организовали очереди около стадиона.

Для «Урала» этот матч стал третьим поражением кряду: в этом сезоне футболисты уже провели два матча на выезде против ЦСКА и «Оренбурга». Матч с армейцами завершился со счетом 2:0, а дебютанты лиги разгромили «шмелей» со счетом 3:0, так что пока у подопечных Игоря Шалимова нет набранных очков в активе.