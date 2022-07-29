Во время спецоперации на Украине погиб 21-летний рядовой из Первоуральска

В декабре Максиму Барбашову должно было исполниться 22 года. Фото: Школа № 15 Первоуральск

Во время спецоперации на Украине погиб 21-летний уральский контрактник Максим Барбашов. Прощание с солдатом прошло в Доме культуры «Огнеупорщик» города Первоуральска 29 июля.

- 29 июля, в ДК «Огнеупорщик» прошла церемония прощания с Барбашовым Максимом Эдуардовичем, рядовым контрактной службы. Он погиб при исполнении воинского долга в ходе спецоперации на Украине. Посмертно представлен к Ордену Мужества, - заявили в пресс-службе мэрии Первоуральска.

Известно, что погибший парень учился в местной школе № 15 в микрорайоне Динас.

С солдатом простились 29 июля Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

- Выпускник нашей школы Максим Барбашов погиб, участвуя в военной операции на Украине. В декабре ему должно было исполниться 22 года. Добрый, улыбчивый, скромный... Таким он запомнится нам навсегда, - рассказали в учебном учреждении.

Максим Барбашов, пройдя службу по призыву, решил пойти служить по контракту. В июне этого года был отправлен на Украину.

- Он был в составе штурмовой группы и погиб при штурме деревни под Луганском, участвуя в военной операции, выполняя свой воинский долг. Ребята попали в засаду - сообщила сестра Максима.

Ранее стало известно, что во время спецоперации на Украине погиб 25-летний старший лейтенант Ильгизар Зиннуров, который служил в воинской части Каменска-Уральского.

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