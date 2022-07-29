Пожарных вызвали соседи. Фото: соцсети Анастасии Колупаевой / социалная сеть «Вконтакте» сообщество Vsalde.ru

Сильный пожар произошел 28 июля в Верхней Салде. Жилой дом на улице Чкалова, который принадлежал семье Колупаевых, сгорел дотла. Родители и двое детей благополучно спаслись от беды. Однако, их единственное жилье и все имущество уничтожены.

Всего у Анастасии и Дмитрия трое детей – старший сын 22 лет учится в Екатеринбурге, дочки 13 и 5 лет. В момент пожара Анастасия была на работе, а глава семьи ехал домой. Девочки были в доме одни и ждали родителей. Соседи вызвали спасателей, когда увидели, что дом загорелся.

- Наша соседка еще в 17:30 приходила навестить дом и девочек. Все было хорошо. Через полчаса соседи позвонили, сказали, что наш дом горит. Я сразу же домой. Оказалось, что когда все загорелось, старшая дочь смогла вывести младшую через запасную дверь и выбежать из дома. Горжусь своей дочкой. Она хотела вернуться в дом за документами, но он уже был полон дыма. Я приехала и увидела, как догорает наш дом, - рассказала «КП-Екатеринбург» Анастасия Колупаева.

Анастасия работает детским психологом в Верхней Салде, Нижнем Тагиле. А также дает консультации в екатеринбургском благотворительном фонде. Дмитрий работает инженером на местном предприятии.

Теперь семья временно живет у родственников. Фото: социальная сеть «Вконтакте» сообщество Vsalde.ru

По словам Анастасии, причиной пожара стало замыкание. С семьей Колупаевых уже связывались представители администрации. Они готовы помочь пострадавшей семье при наличии документов и справок о пожаре. Правда, пока заключение на руки семья не получила.

Теперь семью временно приютил брат Анастасии. В дальнейшем они переедут в квартиру. Сразу они этого сделать не могут, так как она непригодна для жилья и требует хотя бы наличия мебели.

- Я до сих пор не осознаю произошедшего. Я счастлива, что мои девочки живы. Конечно, вернуться в дом не получится. Пола и потолка нет, стены треснули. Пока, будем как-то обживаться в квартирке. Как дальше сложится наша жизнь – не знаю, - сказала Анастасия.

Анастасия работает психологом, а Дмитрий на местном предприятии. Фото: предоставила Анастасия Колупаева

Семья очень нуждается не только в финансовой помощи. Им также требуются детские вещи.