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Общество29 июля 2022 10:34

В Академическом за 700 миллионов строят дорогу и мост через речку

Они ведут в поле, где будут построены новые дома района
Данил СВЕЧКОВ
Данил СВЕЧКОВ
Работы будут завершены осенью, уверяют строители.

Работы будут завершены осенью, уверяют строители.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Академическом районе скоро появится новая дорога. Она соединит ту часть района, где люди уже живут, с той, где дома еще только планируют построить.

- Это участок улицы Чкалова от улицы Академика Сахарова до перспективной улицы Парина, - объясняют в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Сейчас строители завершают мост через реку Патрушиха. Однажды по нему пойдут трамваи.

Сейчас строители завершают мост через реку Патрушиха. Однажды по нему пойдут трамваи.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Длина у строящегося участка – полкилометра. Пока что она выглядит, как дорога, идущая в никуда, ведь в том месте, где она заканчивается, пока лишь пустырь.

- Она идет до речки Патрушихи и переходит через нее. Участок с той стороны уже строится. В перспективе улица Парина будет идти вдоль берега, а дорога ее свяжет с другими улицами Академического, - рассказал Алексей Погадаев, представитель городской службы заказчика.

Пока дорога ведет в никуда - в место, где жилые дома еще только должны появиться.

Пока дорога ведет в никуда - в место, где жилые дома еще только должны появиться.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

При этом через саму речку Патрушиха будет переброшен 25-метровый мост. Все эти строительные работы обойдутся в 700 миллионов рублей. Часть этих денег выделяет федеральный бюджет.

Изначально дорогу планировали завершить следующим летом. Но строители идут с опережением графика.

Изначально дорогу планировали завершить следующим летом. Но строители идут с опережением графика.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Устройство мостового перехода через Патрушиху выполнено на более чем 80%, устройство покрытия на порядка 60%, - добавляет Алексей Погадаев. – Устройство очистных сооружение завершено на 50%. На данный момент выполняется крытие тротуара, защита сетей. В перспективе здесь пройдет трамвайная линия. Мост возводится с расчетом на то, что по нему пройдут трамвайные пути.

Изначально планировалось, что все работы строители завершат в июне следующего года. Но строители идут с опережением графика, поэтому, уверяют они, в ноябре уже закончат.

Длина строящегося участка - 500 метров.

Длина строящегося участка - 500 метров.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ