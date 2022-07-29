На Сортировке молодая девушка выпала из окна 12-этажного дома

У Лидии не было детей. Фото: соцсети Лидии Назаровой

В Екатеринбурге на старой Сортировке из окна 10 этажа жилого дома на Билимбаевской, 34/2 случайно выпала и разбилась насмерть молодая девушка. Известно, что погибшей Лидии Назаровой было всего 24 года. Она жила в квартире с молодым человеком и его бабушкой. Детей у Лидии не было.

Знакомые девушки рассказали, что Лидия порой была в подавленном состоянии. Обращаться за помощью к специалистам, чтобы разобраться со своими проблемами, девушка не хотела.

- Лиде неоднократно предлагали помощь, но она отказывалась. Это огромное горе для близких. Ее молодой человек до сих пор не может прийти в себя после произошедшего, - рассказала «КП-Екатеринбург» знакомая погибшей Ирина (имя изменено – Прим.Ред).

У Лиды был молодой человек. Фото: соцсети Лидии Назаровой

Полицейские Екатеринбурга, а также сотрудники регионального следственного комитета отказались комментировать произошедшее.

Напомним, в Нижнем Тагиле мужчина выпал из окна многоэтажного дома на улице Гвардейской. Врачи сутки боролись за его жизнь, однако он умер в больнице.

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