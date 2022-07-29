В Свердловской области планируют переобучить 13 тысяч специалистов

Для поддержки рынка труда в Свердловской области направлено 770 миллионов рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Евгений Куйвашев провел заседание правительства Свердловской области. На заседании были приняты важные постановления для стабилизации рынка труда региона.

Одно из них, предусматривает возможность переобучения работников, находящихся под риском увольнения. Теперь в переподготовку могут проходить работники не только крупных промышленных предприятий, как это было ранее, но и предприятий малых форм собственности. Единственное условие — промышленная специализация компаний. За счет средств федерального бюджета, которые выделены Свердловской области на снижение напряженности на рынке труда, планируется переобучить 13 тысяч специалистов.

Второе изменение, принятое на заседании правительства, касается крупных компаний, входящих в федеральный список системообразующих предприятий, таких Урале двадцать девять. Если на предприятии из-за вынужденного простоя высвобождаются сотрудники, то работодателю будет компенсироваться из федерального бюджета их переобучение или трудоустройство на временные работы сроком на шесть месяцев, а не на три как было прежде.

Напомним, для поддержки рынка труда в Свердловской области федеральное правительство направило 770 миллионов рублей. Как отметил губернатор Евгений Куйвашев, деньги пойдут на создание временных мест для свердловчан, находящихся под риском потери работы. Помимо этого, средства будут потрачены на организацию общественных работ всем вставшим на учет в Центре занятости населения жителям Свердловской области. Дополнительные 208 миллионов предусмотрены на переобучение свердловчан.