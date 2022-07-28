У погибшей остался маленький сын. Фото: соцсети

Погибшей вечером 25 июля на улице Циолковского была 32-летняя Нина Демченко. Прощаение с молодой мамой пройдет 29 июля. Незадолго до трагедии у Нины был конфликт с отцом ребенка. Этот момент сняли камеры наблюдения в лифте и подъезде.

- Она была хорошим человеком, помогала бездомным животным, - рассказала «КП-Екатеринбург» знакомая погибшей.

Юрист Гирфан Мирасов на своей странице «ВКонтакте» опубликовал некролог о Нине.

- Примерно в 2005 году, когда ей было 17 лет, я с ней познакомился. Она была в чёрной одежде, с крашеными (то ли чёрными, то ли фиолетовыми) волосами и женской сумочкой в черно-белую шахматную клетку, которая при приближении оказалась рисунком из множества белых черепов на черном фоне. Маленькая, стройная, производя специфическое впечатление. Но стоило ей заговорить, оказалось, милейшей души и характера девчонкой, - пишет Гирфан Мирасов.

Родственники Нины отказались комментировать случившееся. Фото: соцсети

По словам соседей, Нина упала с балкона 21 этажа. Они считают, что она была в состоянии алкогольного опьянения.

- У погибшей остался маленький ребенок. Криминала тут нет. Она перепила сильно. Нина живет здесь со своим братом. У нее были проблемы с нервами. Не так давно был инцидент. Мой кот написал в ее коляску. Она закатила мне истерику, требовала 30 тысяч компенсации, - рассказывала «КП-Екатеринбург» соседка погибшей.

В Следственном комитете по-прежнему воздерживаются от комментариев. Брат погибшей отказался рассказывать обстоятельства роковой ночи.

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