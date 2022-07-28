Екатеринбург первым в стране проведет матч Российской Премьер-Лиги с применением Fan ID

28 и 29 июля на территории стадиона будет работать Временный центр оформления «Карты болельщика» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбург первым в стране проведет матч Российской Премьер-Лиги с применением «Карты болельщика». «Шмели» на домашнем стадионе примут «Краснодар» уже 29 июля.

- Купить билеты и абонементы на этот матч смогут только любители футбола, оформившие «Карту болельщика». Можно подать заявку через портал госуслуг, приложив фотографию и данные паспорта, - заявили в департаменте информационной политики по Свердловской области.

Известно, что 28 и 29 июля на территории стадиона будет работать Временный центр оформления «Карты болельщика».

Кстати, оформление цифровой карты болельщика началось с 4 июля Фото: Алексей БУЛАТОВ

- По данным билетных касс и ФК «Урал», на матч с «Краснодаром» продано 3,5 тысячи билетов, при вместимости стадиона в 35 тысяч зрителей. «Карту болельщика» для посещения игр на стадионе «Екатеринбург Арена» оформили около 10 тысяч человек, - добавили в департаменте.

Кстати, оформление цифровой карты болельщика началось с 4 июля. Документ необходим для посещения матчей Российской премьер-лиги, ее обязаны иметь зрители, спортсмены и персонал, гости, аккредитованные представители СМИ.

Напомним, в этом сезоне «Урал» уже провел два матча на выезде против ЦСКА и «Оренбурга». Матч с армейцами завершился со счетом 2:0, а дебютанты лиги разгромили «шмелей» со счетом 3:0, так что пока у подопечных Игоря Шалимова нет набранных очков в активе.