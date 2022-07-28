Около 16:40 к синей иномарке подбежали люди в масках Фото: Алексей БУЛАТОВ

В центре Екатеринбурга у здания Арбитражного суда Свердловской области люди в масках задержали двух мужчин. Все произошло 28 июля около 16:40 на улице Мамина-Сибиряка. Сотрудники редакции «Комсомольской правды - Екатеринбург» стали невольными свидетелями операции. Примечательно, что один из участников задержания заявил, что «работает полиция».

Задержанных сразу заковали в наручники Фото: Алексей БУЛАТОВ

На данный момент в пресс-службе областного главка полиции или региональном управлении ФСБ не комментировали произошедшее. Стоит отметить, что на месте производилась оперативная съемка.

Официальной информации о случившемся пока нет Фото: Алексей БУЛАТОВ

Предполагаемые силовики подъехали к синему «Форду» на белом фургоне.

Сотрудники офисных зданий с удивлением наблюдали за происходящим со стороны. Один мужчина даже поинтересовался у людей в масках, все ли у них нормально.

- У нас все отлично! - ответили ему.

Задержание мужчин снимали на видео Фото: Олег ГАЛИМОВ

Напомним, что две недели назад в БЦ «Манхэттен» хулиганы избили охранника. После этого 22 человека были задержаны на ВИЗе во время попытки рейдерского захвата. В результате суд арестовал 18 участников беспорядков.

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