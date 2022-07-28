Около 16:40 к синей иномарке подбежали люди в масках
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В центре Екатеринбурга у здания Арбитражного суда Свердловской области люди в масках задержали двух мужчин. Все произошло 28 июля около 16:40 на улице Мамина-Сибиряка. Сотрудники редакции «Комсомольской правды - Екатеринбург» стали невольными свидетелями операции. Примечательно, что один из участников задержания заявил, что «работает полиция».
Задержанных сразу заковали в наручники
Фото: Алексей БУЛАТОВ
На данный момент в пресс-службе областного главка полиции или региональном управлении ФСБ не комментировали произошедшее. Стоит отметить, что на месте производилась оперативная съемка.
Официальной информации о случившемся пока нет
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Предполагаемые силовики подъехали к синему «Форду» на белом фургоне.
Сотрудники офисных зданий с удивлением наблюдали за происходящим со стороны. Один мужчина даже поинтересовался у людей в масках, все ли у них нормально.
- У нас все отлично! - ответили ему.
Задержание мужчин снимали на видео
Фото: Олег ГАЛИМОВ
Напомним, что две недели назад в БЦ «Манхэттен» хулиганы избили охранника. После этого 22 человека были задержаны на ВИЗе во время попытки рейдерского захвата. В результате суд арестовал 18 участников беспорядков.
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