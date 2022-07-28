Жительница Краснотурьинска жаловалась президенту на отсутствие газопровода: что изменилось за год

После Прямой линии, мэр Краснотурьинска приехал к женщине, пожаловавшейся на отсутствие газопровода. Фото: страница губернатора Свердловской области
Год назад на Прямой линии, которую провел Президент России прозвучал вопрос от пенсионерки из Краснотурьинска. Светлана Култыгина пожаловалась на то, что в ее доме нет газоснабжения.
- Дрова очень дорогие. Баллоны с газом запретили. Как жить?- обратилась Светлана Култыгина к главе государства.
Президент России тогда сказал, что ее вопросом займутся.
- Сделаем таким образом, чтобы безусловно было обеспечено то, что было обещано, чтобы труба подошла к участку, - сказал глава государства.
Еще до окончания Прямой линии к Светлане Култыгиной домой приехал мэр Краснотурьинска и сказал, что газ будет проведен в поселок в 2023 году, а волонтеры привезли гору дров. Сама Светлана рассказала, что они с семьей приехали на Урал из Казахстана в начале 90-х, как вынужденные переселенцы. На полученную ссуду они купили в поселке под Краснотурьинском дом. Еще в те времена местные жители оббили ни один порог, задавая вопрос, когда газифицируют поселок. Но ситуация не менялась. Теперь же, спустя год после Прямой линии, в поселке идут строительные работы – прокладывают газопровод.
- Весной начали работы проводить – газ к домам подводят. Трубы и высокого и низкого давления ставят. У меня около забора уже стоит труба. Сейчас по улицам везде копают, подводят трубы к заборам, готовят все, - рассказала «КП-Екатеринбург» Светлана Култыгина. – Причем подводят трубы не только к моему дому, но и ко всем домам в поселке.
Об отсутствии газопровода Светлана Култыгина рассказала Президенту на Прямой линии в 2021 году. Фото: скрин с видео Прямой линии
Правда, пока отапливать дом все равно приходится дровами, признаются местные жители, ведь газ по трубам пока не идет.
- Нам сказали, что дальше жители, которым нужно подключить дом, должны будут пойти в администрацию и написать заявление. После этого будут прямо в дом заводить трубопровод, - объясняет Светлана Култыгина. - Сказали, что до забора бесплатно проведут, а уже в дом платно. Но пенсионерам и инвалидам, говорят, возвращают половину цены за котел и все остальное.
В поселке местные жители теперь радуются, что год назад их соседка рассказала о проблеме на всю страну.
- Конечно, все рады! Мы писали всем поселком заявления 20 лет и ничего, а тут за год все решилось, - отмечает Светлана. – Скоро будем с газом. Но следующую зиму, наверное, на дровах пока придется просидеть. Не будут ведь они пускать газ в один дом? Сначала весь поселок газопроводом оборудуют, а потом начнут подключать. Так что скоро будем с газом.
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