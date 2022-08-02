Эксперты Авиасейлс назвали настоящие и ложные способы сэкономить на перелетах

Изображение: пресс-служба ООО «Авиасейлс».

Проанализировав более 400 миллионов поисковых запросов, совершенных на Авиасейлс, аналитики компании пришли к выводу, что в погоне за низкими ценами на авиабилеты люди часто пользуются советами из интернета, которые не работают. Обобщив результаты исследования, Авиасейлс собрали для уральцев инструкцию по поиску дешевых авиабилетов летом 2022 года с развенчанием популярных мифов и полезными рекомендациями.

К ложным представлениям о том, что помогает найти выгодные рейсы, эксперты отнесли идею о влиянии стоимости гаджета, с которого осуществляется поиск билетов, на их цену. Статистика доказала, что нет разницы между поиском с ноутбуков и смартфонов разных производителей. Также на цены авиабилетов не влияют время суток, в которое ведется поиск, и день недели.

Есть только одно исключение, и оно касается зарубежных авиакомпаний. При резком росте курса доллара, установленного Центральным банком России, дешевле купить билеты до вечера вторника. Так происходит, потому что в ночь со вторника на среду международные системы бронирования пересчитывают курсы валют согласно котировкам ЦБ РФ на вторник. Это происходит раз в неделю, и новая цена будет держаться до следующего пересчета.

В то же время давнее представление о том, что билеты дешевле, если покупать их заранее, подтвердилось. Аналитики смогли установить, что точный интервал для выгодной покупки зависит от сезона. Так, летом лучше брать билеты за 15-25 дней до поездки, а вот осенние путешествия стоит планировать еще раньше - за 30-60 дней до вылета. Зимой, весной и при отпуске в праздничные дни интервал увеличивается до 2-3 месяцев или раньше.

Еще во время исследования удалось узнать, что из-за выбора билетов без багажа многие люди в среднем переплачивают 29% за перелет. Считается, что, ограничив себя ручной кладью, путешественники экономят. Именно так поступают 76% пользователей Авиасейлс, когда покупают билеты по России.

Цены на эту категорию билетов действительно ниже, но в реальности путешественники часто встают перед необходимостью докупать места для провоза багажа к билетам, которые уже оплатили, и итоговая стоимость рейса превышает цену билета на него с включенным багажом. Иногда дело в подарках для родителей, которые не помещаются в ручную кладь, а иногда - в неожиданной смене планов, которая требует взять с собой больше одежды или походное снаряжение вдобавок к купальнику.

Тем, кто заинтересован в экономии на авиабилетах, эксперты рекомендуют подписываться на обновления цены на нужные им рейсы. Современные сервисы поиска и покупки билетов в большинстве своем предлагают эту функцию и присылают оповещения электронными письмами. На всех направлениях каждый билет меняется в стоимости минимум три раза. Когда цена снижается, лучше сразу же совершить покупку, так как в 71% случаев в следующий раз она изменится в большую сторону.