Девочку, выжившую в страшной аварии с лесовозом, доставили в Екатеринбург

Лесовоз проехался по легковушке с детьми. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области

В детскую городскую больницу № 9 Екатеринбурга доставили 14-летнюю школьницу Машу (имена изменены - прим.ред) из Верхотурья. Накануне она чудом выжила в страшной аварии. Как стало известно «КП-Екатеринбург», Маша и ее 12-летняя сестра Вика отправились собирать Иван-чай вместе с 16-летним другом Дмитрием. Парень был в гостях у бабушки и без спроса взял ключи от «десятки» отца.

На дороге между селами Прокопьевская Салда и Пия подросток выехал на встречную полосу, где в лобовую врезался в лесовоз.

Сложно представить, как девочке удалось выжить в таком столкновении. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области

Дима и Вика скончались на месте, а Машу госпитализировали в местную больницу. Но сегодня утром врачи приняли решение о транспортировке девочки в областной центр.

- Девочка в стабильно тяжелом состоянии, - пояснили «КП-Екатеринбург» в отделении пропаганды управления ГИБДД Свердловской области.

Близкие Дмитрия утверждают, что у ВАЗа отказали тормоза. Ранее в ГИБДД отмечали, что водитель лесовоза был трезв. А из недостатков на проезжей части лишь отсутствие дорожных знаков. Пресс-служба регионального главка полиции опубликовала фотографии того, что осталось от легковушки после ДТП. Теперь это просто груда металлолома.

- Дима ехал 90км/ч, он приближался к машине. Пошел на обгон, а тут выезжает лесовоз. Он начал тормозить, но тормоза отказали. Водитель лесовоза начал выруливать и проехал по машине, - пояснили друзья погибшего.

Салон ВАЗа. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области

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