В мэрии Екатеринбурга показали, какой может стать олимпийская школа настольного тенниса

Таким может быть новое здание теннисной школы. Фото: Данил СВЕЧКОВ

В Екатеринбурге планируют построить новое здание для школы олимпийского резерва по настольному теннису «Олимпик РТИ». Она находится в лесопарковой зоне на 8 Марта, 210 – рядом с Ботаническим садом. Школа арендует старое здание, которое уже не соответствует современным стандартам подготовки спортсменов. Поэтому вместо него мэрия хочет построить новое современное здание.

Так школа олимпийского резерва выглядит сейчас. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Это должен быть объект, на котором можно проводить соревнования и городского, и областного и всероссийского уровня, - рассказала Людмила Фитина, начальник управления по физической культуре и спорту администрации Екатеринбурга. – Основная задача нового здания – учебно-тренировочный процесс.

Сегодня, 27 июля, школу настольного тенниса осмотрел мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Архитекторы уже разработали примерный эскиз того, как будет выглядеть новое здание. Однако он не финальный. Сначала городские власти должны решить, как добиться разрешения на строительство нового здания взамен старого.

- Это частная территория. Мы арендуем этот спортивный центр. Все зависит от позиции собственника, - объяснил Алексей Орлов, глава Екатеринбурга. - Естественно этот вопрос необходимо решать. В нашем понимании современный теннисный центр должен быть на той же площадке, где он находится.

Стадион рядом со школой. Здесь может появиться крытый центр конькобежного спорта. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По задумке, новое здание будет рассчитано на 40 теннисных столов. Стоимость и сроки реализации в мэрии пока не раскрывают. Однако по соседству с новым зданием может появиться крытый центр конькобежного спорта.

- У нас в «Юности» есть открытый объект для подготовки, но крытого центра нет. А хотелось бы, чтобы спортсмены могли готовиться к соревнованиям круглый год, - добавила Людмила Фитина. – Поэтому сегодня мы ищем вариант строительства такого конькобежного центра. Министерство спорта Свердловской области занимается этим вопросом. Одна из возможностей – устройство конькобежного центра рядом с теннисной школой. Но рассматриваются и другие площадки.