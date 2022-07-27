«Я как зашуганная овечка»: скандальная преподаватель тверка рассказала о страхах после ареста

За танцы у «Ельцин Центра» девушка получила трое суток административного ареста. Фото: соцсети

Скандальная тверкерша Яна Кэт боится заниматься любимым делом – танцевать на улицах родного Екатеринбурга. Об этом девушка откровенно рассказала в своем Instagram*. Еще на прошлой неделе 21-летняя дива трясла ягодицами на улице Вайнера и рядом с «Ельцин Центром». А сейчас она вынуждена сидеть дома, словно взаперти.

- Меня второй день трясет. Я понимаю, что не могу ничего не сказать. Я вчера смотрела телевизор, где рассказали, что парню, который напал на другого парня, дали трое суток. Также как мне. Я вижу видео, которое мне скидывают тверкерши. Люди спокойно танцуют на улице, все продолжается. А я как зашуганная овечка теперь дома, - рассказала подписчикам Яна Кэт.

21 июля Верх-Исетский районный суд признал Яну виновной по административному протоколу о мелком хулиганстве. Но штрафам девушка не отделалась – ее на три дня закрыли в изоляторе временного содержания.

Вечером субботы тверкерша была уже на свободе. Хотя бросать танцы всей жизни не собирается. Едва ли не каждый день она набирает новые группы и призывает поклонниц приходить к ней на занятия. А еще она собирается подавать апелляцию и обжаловать свой арест.

*Instagram (запрещенная в России социальная сеть).

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