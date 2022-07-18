«Ставил палки в колеса, отравлял нашу жизнь»: группа «Мираж» выиграла важный суд за товарный знак

Музыканты признаются, уже не могут это терпеть Фото: Алексей БУЛАТОВ

Группа «Мираж» выиграла важный суд за право обладанием товарного знака. Теперь музыканты смогут потребовать у своего противника ущерб более чем миллион рублей. Бессменный гитарист группы «Мираж» Алексей Горбашов рассказал «КП-Екатеринбург» подробности судебных разбирательств.

«СТАВИТ ПАЛКИ В КОЛЕСА»

Группа «Мираж» известна постоянной сменой солисток и участников коллектива. Из-за этого у музыкантов нередко возникает борьба за авторские права, а также за право на товарный знак.

Один из таких конфликтов дошел и до «КП-Екатеринбург». После интервью с музыкантами, редакция получила письмо от Александра Букреева, в котором утверждалось: «Коллектив, именующий себя «Мираж» находится в стадии судебных разбирательств и не имеет права себя именовать подобным образом».

Ранее Алексей Горбашов рассказывал, что их бывший администратор завидует успеху группы, с которым она до сих пор выступает Фото: Алексей БАЛАЕВ

Ранее бессменный гитарист «Миража» Алексей Горбашов рассказал «КП-Екатеринбург», что Александр Букреев – это бывший администратор группы.

- В 2004 году господин Букреев совместно с композитором и основателем группы Андреем Литягиным создал компанию «МИРАЖ-МЬЮЗИК», на которую по 41 классу, то есть концертная деятельность, был зарегистрирован товарный знак «Мираж», - объясняет гитарист.

Но в 2018 году компания прекратила свое существование, а ранее, в 2013 все активы были переданы основателю группы Андрею Литягину. Александр Букреев тогда подписал договор отчуждения товарного знака. А в 2015 году он был обвинен по статье 159 части 4 – «Мошенничество в особо крупных размерах».

- Он незаконно занимался банковской деятельностью, там были какие-то немыслимые кражи на миллионы долларов. Его посадили на семь лет. А в этом году он вышел на свободу и вместо того, чтобы вернуться к честной жизни, предпринимает попытки присосаться к нам как к какому-то источнику доходов, - говорит Алексей Горбашов.

По словам Алексея Горбашова, товарный знак сейчас принадлежит компании «Мираж-Медиа». Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2021 году Андрей Литягин и Алексей Горбашов учредили фирму «Мираж-Медиа». Сейчас и товарный знак, и авторские права на песни, и другие активы принадлежат этой фирме. Это указано на официальном сайте Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам. Однако доказывать это право приходится все равно.

- Алексей Букреев создал компанию с таким же названием, как и у компании, созданной вместе с Литягиным, то сеть «МИРАЖ-МЬЮЗИК». Это было сделано для того, чтобы морочить голову доверчивым организаторам концертов. Он пишет письма, подобные тому, что пришло в редакцию «КП» и отправляет организаторам концертов. А они, не разобравшись, что товарный знак теперь принадлежит совершенно другой компании, отменяют наши выступления. Такое происходило уже несколько раз, - рассказывает бессменный гитарист группы.

Очередное письмо Букреев написал после того, как у «КП-Екатеринбург» вышло интервью с Алексеем Горбашовым и солисткой группы Екатериной Болдышевой Фото: Алексей БУЛАТОВ

«УЩЕРБ БОЛЬШЕ МИЛЛИОНА»

По словам Алексеея Горбашова, еще больший ущерб в таких ситуациях несли, как раз, сами организаторы концертов.

- Доверчивым организаторам Букреев своими действиями нанес серьезный материальный ущерб. Только представьте, они вложили деньги в рекламу, арендовали зал, оплатили нам билеты на самолет и проживание. Порой, эти расходы даже превышают стоимость наших гонораров за сам концерт. А потом им приходит письма от том, что наша деятельность незаконна. Организаторы, опасаясь возможных последствий, начинают все отменять, и, естественно, теряют кучу денег, которые им никто не вернет. И это не единичный случай. В последний раз организатор потерял несколько сотен тысяч. Общий ущерб, нанесенный Букреевым, составляет больше миллиона рублей, а это уже особо крупный размер, - поясняет гитарист.

15 июля по иску Букреева состоялся суд за товарный знак. Ответчиком на нем выступил Андрей Литягин. Сам основатель группы давно живет за границей, поэтому на суде был его адвокат. Арбитражный суд Москвы отказал Букрееву в иске на право обладать товарным знаком.

«Не было ни дня, с основания коллектива, когда с него не пытались что-то «оттяпать», - говорит Горбашов Фото: Алексей БУЛАТОВ

- А теперь наши адвокаты будут добиваться того, чтобы на господина Букреева завели уголовное дело, потому что то, что он делает, это преступление. Решение суда вступит в законную силу спустя месяц после того, как оно было вынесено. Если Букреев не подаст на обжалование, через месяц мы сможем подать на него заявление в правоохранительные органы. А если подаст, это затянется еще на какое-то время. Но у него в любом случае нет шансов. А пока наш адвокат будет готовить документы в правоохранительные органы, - рассказывает Алексей Горбашов. - Букреева можно было бы пожалеть, если бы он не вмешивался в нашу концертную деятельность, не ставил палки в колеса и не отравлял нашу жизнь. Не было ни дня, с основания коллектива, когда с него не пытались что-то «оттяпать». Все время находятся какие-то левые правообладатели. Да, просто достали.

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