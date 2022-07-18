Секретный сад и гастромаркет: архитекторы показали, как может измениться Мытный двор в Екатеринбурге

Архитекторы предложили убрать ступени со стороны улицы 8 Марта. Фото: Архитектурное бюро «Гордеев-Демидов», arch-b.ru

Мытный двор в центре Екатеринбурга может измениться. Архитекторы из бюро «Гордеев-Демидов» предложили концепцию реновации знаменитого здания. Так, они предложили избавиться от ступеней со стороны улицы 8 Марта, чтобы галерея спустилась до уровня земли. По задумке, благодаря этому появятся большие арочные окна на первом этаже.

- Это поможет организовать беспрепятственный вход в здание, - сообщается в описании проекта архитектурного бюро «Гордеев-Демидов». – Летние террасы задумано оградить раздвижным стеклянным витражом, чтобы уберечь посетителей от дождя и ветра.

Со стороны Банковского переулка может разместиться секретный сад. Фото: Архитектурное бюро «Гордеев-Демидов», arch-b.ru

У главного входа может появиться медная арка с прозрачным витражом. За ней будет скрываться двухэтажный атриум, по которому можно будет пройти с улицы 8 Марта в Банковский переулок. В самом атриуме архитекторы предложили разместить гастромаркет на двух этажах. Также на территории Мытного двора может появиться «секретный сад». Он будет находиться со стороны Банковского переулка. На третьем этаже по проекту появятся офисы с террасами.

- Собственники здания поручили нам разработать такую концепцию, попробовать осовременить Мытный двор, - прокомментировал «КП-Екатеринбург» Павел Гордеев, директор архитектурного бюро. – Будет ли реализован именно этот проект, трудно сказать. Здесь все зависит от собственников.

У главного входа может появиться медная арка с прозрачным витражом. Фото: Архитектурное бюро «Гордеев-Демидов», arch-b.ru

Мытный двор – одна из визитных карточек Екатеринбурга. Его построили еще во второй половине XIX века, как торговое пространство со сдаваемыми в аренду площадями. В 90-х историческое здание снесли и построили заново, сохранив лишь арочный шаг на первом этаже.