Мечтал стать артистом: в Тюмени утонул 22-летний парень из Тавды

Молодой человек погиб, когда купался с друзьями на озере. Фото: с личной страницы Геннадия Вытнова, vk.com

Во вторник в Тавде пройдут похороны 22-летнего Геннадия Вытнова. Молодой человек погиб в соседнем регионе – в Тюмени, когда отдыхал с друзьями на озере Андреевском.

Все произошло на диком пляже. Вместе с ним были два его друга. По предварительной информации, друзья пошли искупаться, оставив Геннадия присматривать за вещами на берегу. Когда же они вернулись, его уже не было. Оказалось, что он пошел искупаться и утонул.

- В 19.50 поступила информация о происшествии. В поисках участвовали водолазы. В 21.40 тело молодого человека извлекли из водоема, - прокомментировали «КП-Екатеринбург» в Тюменской областной службе экстренного реагирования.

В Нижней Тавде многие знали Геннадия, благодаря его творчеству. Фото: с личной страницы Геннадия Вытнова, vk.com

Геннадий Вытнов родился в Свердловской области. В родном городе его многие знают, ведь парень несколько лет занимался творческой самодеятельностью – выступал на концертах и сам их организовывал.

- После школы он поступил к нам в Агротехнологический колледж в селе Нижняя Тавда. Я тогда была педагогом дополнительного образования, работала при актовом зале и так случилось, что он пришел ко мне, - вспоминает Ольга Бузмакова. – До этого он ни разу не пел, не танцевал и нигде в подростковой самодеятельности не участвовал. А тут вдруг научился петь и прикипел к сцене, вообще почти не выходил из актового зала. Бывало говорю «Гена, тебе на пару надо». А он говорит: «Я хочу у вас быть». Денно и нощно пропадал в актовом зале.

Молодой человек учился на тракториста. Но, по воспоминаниям близких, с куда большим интересом он занимался творчеством.

Геннадий Вытнов и его преподаватель Ольга Бузмакова. Фото: с личной страницы Ольги Бузмаковой, vk.com

- Я его на районный конкурс готовила. У него было выступление с песней «Мама» на день Матери в нашем районном центре культуры и досуга, - рассказывает Ольга Бузмакова. - Это было его первое выступление. О том, как ему тяжело было выступать, знает только он и я. Песню выбрал он сам, потому что родной мамы у него не было с младенчества. Они хорошо с мачехой общались, но он понимал и знал, что когда-то у него была родная мама. Все три года учебы он выступал. Стал ведущим наших праздников в колледже. По два мероприятия в неделю у нас стабильно проходило. Он придумывал украшение актового зала, музыкальное оформление, писал сценарии. Я всему этому его обучила. Плюс он занимался вокалом и хореографией. Он сразу понял, что ему нужно было идти в творческую сферу.

После выпускного Геннадию пришла повестка, и он отправился служить в армию в часть в районе Новосибирска. А когда вернулся, переехал в Тюмень, где устроился работать в магазин Леруа Мерлен. Хотел накопить денег, чтобы отправиться в Екатеринбург и выучиться на артиста.

- Екатеринбург от Тавды слишком далеко. Тюмень ближе, - объясняет Ольга. – Поэтому после армии он в Тюмень уехал. Ему надо было встать на ноги, окрепнуть. Потом он мечтал поступить в институт культуры в Екатеринбург.

Сегодня, 18 июля, тело Геннадия Вытнова должны привезти из Тюмени в Тавду. Прощание и похороны пройдут 19 июля в 12.00.