Посети пять авиашоу на берегу неба!

Фото: Анна ГОРЯЧЕВСКИХ.

23 и 24 июля с 10:00 до 20:00 зрителей ждет пять разных авиашоу.

Выступит пилотажная четверка, которая покажет пролеты самолетным строем и эффектные роспуски в небе. Виртуозно пройдет и самолет «Комсомолки».

Вы увидите высший пилотаж и элементы воздушных гонок, прыжок с парашютом с флагом. Кстати, площадь флага – 800 квадратных метров – равна площади пяти волейбольных площадок! Совершит прыжок Саша Косков – обладатель шести российских и мировых рекордов в парашютном спорте. На его счету больше 6500 прыжков! Самые необычные среди них – прыжки со своей любимой собачкой; сидя в машине; с раскрытием в небе самого большого флага. На фестивале вы сможете с ним познакомиться пройти с ним экскурсию по парашютному звену.

Вас ждут воздушные бои в исполнении гигантских авиамоделей, воздушные шары, паралёты и парапланы!

Можно будет провести переговоры с авиадиспетчером прямо из кабины самолета! А также самому прыгнуть с парашютом. Для этого забронируйте прыжок на сайте http://aviators-day.ru/fly

Детей порадует развлекательная программа: театр вороны Капы, шоу мыльных пузырей, мастерские и игры на свежем воздухе.

Ура! Еще у вас есть возможность выиграть билеты на фестиваль, не вставая с места! Для этого зарегистрируйтесь в Телеграмм-канале «Небо вместо моря» по ссылке https://t.me/LOGINOVOSKY, ловите в ленте пост с логотипом «Комсомольской правды» и напишите под ним комментарий: «Я читаю и слушаю Комсомолку». Пять первых счастливчиков получат по два билета каждый.

Приезжайте! Мы ждем вас на фестивале с авиашоу «Небо вместо моря».

Аэродром ДОСААФ Логиново: Белоярский район, дер. Логиново, ул. Полётная, 1.