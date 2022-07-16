Полиция вышла на борьбу с пьянствующими на Плотинке

За вечер было составлено 22 протокола. Фото: УМВД Екатеринбурга

На Плотинке прошел массовый рейд по борьбе с нелегальным распитием и продажей алкоголя. Вечером пятницы общественники, участковые, полк ППСП и даже гаишники.

- Патрулирование проходило на территории набережной городского пруда и исторического сквера, в ходе рейда пресечена работа несанкционированных торговых точек и аттракционов, проведено более 100 профилактических бесед, как с реализаторами, так с отдыхающими гражданами и подростками, - сообщили в пресс-группе УМВД.

Было проведено более 100 профилактических бесед. Фото: УМВД Екатеринбурга

Также на улице Воеводина нашли нелегальных продавцов спиртного, из заведения забрали 85 бутылок с алкоголем. А на улице 8 Марта из подобного заведения забрали 63 бутылки спиртного.

По итогам мероприятия сотрудниками полиции было составлено 6 протоколов за распитие алкоголя в общественных местах, а также 16 административных протоколов за нарушения правил дорожного движения.

Фото: УМВД Екатеринбурга

Напомним, что многие жители Екатеринбурга высказывались против предпринимателей, занявших набережную Городского пруда.

- Плотинка – это место для отдыха, а ее превратили в рынок, раньше такого там не было. Кругом навязчивые продавцы и бизнесмены, которые предлагают свои услуги, этого не должно быть в центре города, - рассказывали «КП-Екатеринбург» местные жители.

Два бара не имели разрешения на торговлю алкоголем. Фото: УМВД Екатеринбурга

Фото: УМВД Екатеринбурга

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