Компания «Россети Урал» дарит к юбилею «80 светлых дел»

ПС Восточная в годы ВОВ. Фото: пресс-служба «Россети Урал»

Все три энергосистемы были рождены в годы Великой Отечественной войны, чтобы помочь ковать оружие для победы над врагом, а затем стали тем становым хребтом, на котором выросла мощная индустрия Урала.

С юбилеем коллективы уральских энергокомпаний и ветеранов отрасли поздравил Министр энергетики РФ Николай Шульгинов: "Эвакуация промышленных гигантов страны и строительство новых оборонных предприятий требовало от специалистов отрасли беспрецедентных темпов по вводу новых мощностей и строительства электросетевой инфраструктуры. Уральские энергетики выполнили эту задачу, обеспечив надежным и бесперебойным электроснабжением эвакуированную промышленность, создали комфортные условия для жизни и работы миллионов граждан в регионе. Сегодня Вы продолжаете следовать высоким принципам работы в энергетической отрасли, сохраняя верность традициям. Высокий профессионализм, преданность делу, и личная ответственность каждого сотрудника за результат обеспечивает развитие энергической отрасли Урала и по сей день".

Юбилей энергосистемы – значимое событие в жизни энергетиков Урала, связанных годами трудной, но плодотворной и такой необходимой людям работы. В советские годы СМИ называли специалистов отрасли – «дающие тепло и свет». Данное определение стало стереотипом, но очень точно отражало занятие людей, гордящихся своей профессией, считающих себя особой трудовой кастой, всегда готовых прийти на помощь друг другу.

Женский труд, строительство электростанции. Фото: пресс-служба «Россети Урал»

В советские годы специалистов отрасли в местных газетах называли «дающими тепло и свет». Да и само слово «энергетик» произошло от слова «энергия», что в переводе с древнегреческого означает «действующая сила». Это очень точно отражает занятие людей, дающих энергию для нашей жизни – свет и тепло. Эти люди гордятся своей профессией и всегда готовы прийти на помощь друг другу.

В этом году коллектив компании «Россети Урал» (за филиалами которой после реформирования отрасли сохранились бренды великих энергосистем - «Свердловэнерго», «Челябэнерго» и «Пермэнерго») решил необычно отпраздновать большой юбилей. Было решено реализовать большой проект добрых дел, которые будут полезны, в том числе – жителям Урала. В честь 80-летия корпоративная инициатива получила символичное название – «80 СВЕТЛЫХ ДЕЛ». И с начала 2022 года этот проект стартовал в регионах присутствия компании.

На сегодня больше двух тысяч человек приняли участие в 823 светлых инициативах. Как отмечают в самой компании «Россети Урал», вовлеченность сотрудников растет, как и география реализации проекта.

Территория нахождения подразделений «Россети Урал» обширна. Часть корпоративной сети базируется в малых городах и небольших населенных пунктах. Благодаря этому социальные проекты электросетевой компании удалось осуществить в разных частях региона, даже в отдаленных территориях.

Электромонтеры на подстанции 220 кВ Анна, г. Сухой Лог Свердловская область. Фото: пресс-служба «Россети Урал»

За 80 лет существования у большой и дружной энергетической компании уже сложились богатые традиции. Они основаны на принципах работы энергетиков с заботой о людях, ответственностью и единством. Помимо того, что энергетики поставляют нам необходимые энергоресурсы, они всегда готовы эффективно оказывать помощь в решении социальных вопросов, сплотить всех жителей региона вокруг основополагающих человеческих ценностей: добра, сострадания и помощи нуждающимся.

Например, сотрудники компании «Россети Урал» помогают пожилым людям, детям, оставшимся без попечения родителей, приютам для животных, проводят экологические мероприятия, субботники на территории городов и сел, где живут и работают, и даже спасают жизни, сдавая кровь.

Фото: пресс-служба «Россети Урал»

Как отметила директор по связям с общественностью «Россети Урал» Наталья Балдова, идея проекта «80 светлых дел» лежала на поверхности: «Стартовал этот проект с внутрикорпоративного опроса, в котором сотрудники обозначили сами те направления, которыми хотят заниматься. Внутри коллективов появились энтузиасты, которые объединяют вокруг себя больше и больше неравнодушных людей. В проекте участвуют все – от производственного персонала, который находится на производственной передовой, до топ-менеджмента. Это очень радует, так как люди стали еще больше смотреть по сторонам, видеть чужие боли и проблемы. Они от души помогают нуждающимся, объединяясь вокруг всем понятных человеческих ценностей».

Работа на высоте. Фото: пресс-служба «Россети Урал»

История дня рождения компании

Ровно 80 лет назад – 15 июля 1942 года – в годы Великой Отечественной войны решением наркома электростанций Дмитрия Жимерина Уральская энергосистема разделилась на три: Свердловскую, Челябинскую и Молотовскую (Пермскую). Это усилило руководство энергетикой на местах. Ведь в то время большое количество промышленных предприятий СССР были эвакуированы на восток, и на энергосистему Урала легла большая нагрузка. Создание трех самостоятельных энергосистем позволило обеспечить эвакуированные предприятия необходимой электроэнергией. Энергетики с честью несли трудовую вахту, так как в то суровое время от уральских предприятий зависела судьба страны. Работу промышленности обеспечивала именно энергетика и титанический труд специалистов отрасли.

И сегодня «Россети Урал» бережно хранят историю, чтут традиции уральской энергетики и героический труд своих предшественников.