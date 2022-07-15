Голова фарфоровой куклы XIX века. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Среди старых черепков и дореволюционных монет на столе блестит золотом сережка. Небольшая, едва заметная, но очень красивая. Кажется, что она новая, но на самом деле ей уже полтора века. Около 150 лет она пролежала в земле на улице Хохрякова в самом центре Екатеринбурга, пока ее не обнаружили археологи.

Золотая серьга, потерянная кем-то в XIX веке. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Эта сережка была найдена в погребе. Находка случайная. В том погребе в земле были остатки посуды, тары и она, - рассказывает Екатерина Трофимова, научный сотрудник Центра историко-культурных исследований «Астра». - Кто-то случайно ее обронил, наверное в темноте. А наш сотрудник несколько дней подряд разбирал этот погреб до самой мельчайшей чешуйки керамических сосудов и смог ее найти.

Археологи смогли найти детский набор посуды. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ПОД СВАЛКОЙ СКРЫВАЛАСЬ НАСТОЯЩАЯ «СОКРОВИЩНИЦА»

Раскопки, во время которых была найдена сережка, проходили во дворе дома на Хохрякова, 64. Здесь планируют построить новый жилой дом, поэтому застройщики решили изначально узнать, что интересного исторического скопилось в земле за прошедшие века.

Двухсторонняя зубная щетка из кости. Фото: Данил СВЕЧКОВ

- Раньше тут была просто свалка. Мы вывезли отсюда на машинах около 200 кубов мусора, - рассказывает Михаил Лангборт, руководитель проекта УГМК-Застройщик. – Тут будет построен жилой дом бизнес-класса переменной этажности от 3 до 15 этажей. Будет около 130 квартир. Мы уже три года занимаемся этой площадкой. Летом прошлого года обнаружили, что здесь есть культурный слой Екатеринбурга XIX века и нам необходимо выполнить археологический раскопки.

В этом доме жил мещанин Медведев, торговавший в XIX веке на рынке в том месте, где сейчас находится перекресток улиц 8 Марта и Малышева. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Раскопки уже завершены. Там, где была свалка позади дома, теперь обнажился фундамент зданий, стоявших здесь в XIX веке. Прямоугольники высотой до колена выглядывают из красной глины и словно очерчивают границы былых помещений. Вот амбар, вот баня, а это конюшня. Строили тогда, что называется, на века.

- Такой тип фундамента называется бутовым или ленточным, - объясняет Екатерина Трофимова. – Делается это так – копается траншея, затем в нее укладывается бутовый камень. Стыки между ними забиваются мелкогранитной крошкой, где-то заливаются известью. Это вообще характерный строительный раствор того времени.

В этом месте строят новый жилой дом из трех секций высотой от 3 до 15 этажей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

СТАРИННЫЙ КОЛОДЕЦ ЗАКОНСЕРВИРУЮТ ДЛЯ АРХЕОЛОГОВ ИЗ БУДУЩЕГО

Камни под фундамент возили с карьера на Шарташе и из того места, где сейчас стоит район Академический. Уже сейчас эти постройки прошлого позволили археологам сделать открытие про жителей Екатеринбурга XIX века. Например, разрушен миф о том, что у мещан в деревянных домах тогда не было канализации.

- Под фундаментом хозяйственной постройки есть углубление. Это слив. То есть сток, - показывает Екатерина Трофимова. - То есть даже зимой горожанам не надо было никуда выходить на улицу, чтобы вылить воду. И конечно это показывает нам, что люди находившиеся в мещанском сословии обладали достаточными суммами денег.

Здесь находился сток в старых постройках. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Для истории весь этот фундамент из прошлого сохранять не будут. Археологи уже изучили его. Поэтому в ближайшее время строители XXI века освободят площадку от бутовых камней, уложенных их коллегами из XIX века. Сами камни, правда, выбрасывать не будут. Их планируют использовать для декорирования соседнего старинного дома Башуровой, от которого осталась часть каменных построек.

- Все изучено, - прокомментировала Татьяна Аличкина, генеральный директор Уральского центра проектирования и реставрации. - На днях это все уберут и по возможности будут использовать при реставрации других объектов.

Место раскопок находится позади старинного дома на Хохрякова, 64. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Единственное, что останется – деревянный сруб колодца, обнаруженный археологами рядом с домом мещанина Медведева. Его историки законсервируют, чтобы археологи будущего могли вновь откопать его и изучить. Пока технологий, чтобы вынуть его невредимым, нет.

Старинный колодец, который законсервируют для будущих поколений археологов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Мы его оставляем под консервацию. Будем укрывать геотканью или брезентом, чтобы он остался, - объясняет Екатерина Трофимова. - Есть вещи, которые мы не можем раскопать. Охранная археология такова, что наша задача не всегда все раскопать, но и что-то сохранить для будущих поколений.

В XIX ВЕКЕ ПИВО ПИЛИ ИЗ МАЛЕНЬКИХ БУТЫЛОЧЕК

Но что точно сохранится – больше 8000 украшений и предметов быта из XIX века, найденных археологами в земле. Год за годом жившие здесь люди роняли и затаптывали монеты, серьги, осколки чашек, часы. Все это слоями утрамбовывалось в почве. Золотая серьга не единственная любопытная находка. Например, археологи смогли найти полный сервиз детской посуды и фарфоровых куколок, которыми когда-то играли малыши.

Колечко из металла, стилизованное под маленький поясной ремень с застежкой. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- На дне погреба мы нашли настоящий капкан на крысу. И мы знаем, что он точно был на крысу, потому что в нем осталась крысиная голова, - отмечает Екатерина Трофимова. - И я рада, что мы сможем нашим коллегам палеозоологам отдать ее. Они уже тоже так заинтересовались: «Посмотрим! Грызуны XIX века – это интересно».

Другая любопытная находка – стеклянная бутылка из-под пива. В XIX веке в Екатеринбурге было два завода, которые варили его – вдовы Филитц и предпринимателя Гребенкова. Найденная бутылка была выпущена на фабрике последнего, о чем свидетельствуют большие буквы «ГК» на стекле. На ней также написана вместимость – 1/40 от ведра. Алкогольные напитки тогда в ведрах мерили, а не в литрах. Одно ведро вмещало 10 литров пива, поэтому в бутылочке такой умещалось всего 250 мл. Совсем небольшая. Зато рядом была найдена бутылка из под рижской минеральной воды уже пообъемнее. Обуви тут, например, тоже было найдено огромное количество.

А вот в таких бутылочках в позапрошлом столетии продавалось пиво. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- В городской моде в Российской Империи было популярно использовать не просто кожаную обувь, а с прокладкой из бересты, - показывает лаборант Юлия Чакилева. – То есть сделана обувь по модным французским журналам, но стелька из бересты. Это интересная характеристика, которая на деле выясняется только благодаря археологии.

Еще более любопытная находка – зубная щетка вырезанная из кости. Ее особенность в том, что у нее две щетины с двух концов. Как шутят археологи, одна сторона для всадника, другая для его лошади.

- На костяной ручке есть дырочки, которые набивались свиной щетиной, - показывают археологи. - Нужно сказать, что зубные щетки того времени были разного ценового сегмента. Эта из резной кости. Некоторые богато украшались. Некоторые просто палочка костяная. Продавались сразу с щетиной. Это готовый товар.

Все эти находки историки сейчас моют, классифицируют и складывают по мешочкам с индивидуальными номерами, указывающими, где и когда их нашли. В дальнейшем все это передадут музеям.

Все найденные артефакты моют и сортируют. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Корзинка сплетенная из бересты, найденная в земле. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сохранившаяся ткань XIX века. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Фундамент домов в XIX веке складывали из бутового камня. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Остатки старинной мелочной лавки, где торговали мелкими бытовыми принадлежностями. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Среди артефактов немало и старинной обуви. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Особенно много глиняных горшочков и их осколков. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Остатки фундамента старинных построек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сам дом Медведева будет сохранен. Правда, как его будут использовать в дальнейшем еще не решено. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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