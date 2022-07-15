Спирт, пистолет и малолетние нарушители: в полиции подвели итоги рейда в Цыганском поселке

Сотрудники полиции не в первый раз проверяют Цыганский поселок Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Цыганском поселке после нескольких криминальных эпизодов, накануне, 14 июля, прошел рейд с участием подразделений по вопросам миграции, охраны общественного порядка, центра по противодействию экстремизму, а также бойцов отрядов «Гром» и ОМОН. Пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал, чем закончилась массовая проверка. Силовики проверили 32 местных жителей и 138 иностранцев.

- Из числа местных жителей 10 были привлечены к административной ответственности по части 2 статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), из них трое несовершеннолетних, еще двое - по статье 5.35 КоАП РФ (ненадлежащее воспитание), - рассказал Валерий Горелых.

Троих несовершеннолетних 2004, 2005 и 2009 годов рождения, по его данным, отправили в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. Информация еще по одному подростку будет направлена в комиссию по делам несовершеннолетних.

Из иностранных граждан, 18, как выяснили сотрудники полиции, находились в России с нарушением режима пребывания. Всех их привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 18.8 КоАП РФ (нарушение режима пребывания).

Сотрудники ГИБДД тем временем, проверяя автомобилистов, в багажнике Lada Granta, за рулем которого находился 33-летний уроженец одной из бывших союзных республик, нашли спирт и пистолет. Машину отправили на штрафстоянку, а водителя поместили под стражу.

- В багажнике отечественной машины сыщики обнаружили шесть пластиковых канистр с наклейками «Вита-Септ» без соответствующих документов. А при досмотре салона оперуполномоченные нашли предмет, похожий на пистолет Макарова 1966 года выпуска с полным боекомплектом, - добавил Валерий Горелых. - Изъятая спиртосодержащая жидкость и ствол с патронами были направлены на экспертизу.

Сотрудники полиции составили 47 административных протоколов на жителей поселка Фото: Алексей БУЛАТОВ

Также был задержан 16-летний парень, управлявший автомобилем ВАЗ-21074 с зеркальными номерами без водительского удостоверения. Его автомобиль тоже уехал на штрафстоянку.

Всего сотрудники ГИБДД во время проверки автовладельцев выявили в Цыганском поселке 16 нарушений по статье 12.5.1 (управление неисправным ТС), восемь - по статье 12.6 (отсутствие ремня безопасности), два - по части 2 статьи 12.37 (отсутствие ОСАГО) и одно - по статье 12.7.1 (отсутствие водительских прав). Во время рейда было проверено более полутора сотен автомобилей.

Всего по итогам профилактического мероприятия сотрудники полиции составили 47 административных протоколов.

Это не первый рейд, который провели силовики в Цыганском поселке. Пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых отметил, что по указанию начальника областного полицейского главка генерала Александра Мешкова подобные профилактические мероприятия будут продолжаться.