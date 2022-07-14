Главные фестивали лета 2022 в Екатеринбурге

Этим летом в уральской столице пройдет множество концертов
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Лето – самое время, чтобы посетить как можно больше интересных мест и событий и разделить эти счастливые мгновения с любимыми людьми.
Екатеринбург все чаще становится центром крутых мероприятий. Этим летом в уральской столице проходит множество самых разных фестивалей.
А чтобы вы не пропустили самые интересные из них, «КП-Екатеринбург» подготовила специальную подборку.
Вы сможете посмотреть любимый фильм, наслаждаясь свежим воздухом. Фото: пресс-служба УБРиР
ЛЕТНИЙ КИНОТЕАТР
Одним из главных мест для отдыха с семьей и друзьями этим летом определенно стал бесплатный кинотеатр под открытым небом в парке Маяковского.
Администрация парка уже два года мечтала о его создании, но спонсоры нашлись только сейчас. Главным партнером стал УБРиР.
Кинотеатр расположен справа от центрального входа. Здесь, напротив экрана, расположены шезлонги и пуфики для всех желающих посмотреть кино на свежем воздухе.
В рамках фестиваля «Кинолето УБРиР» в кинотеатре показывают российские и зарубежные фильмы, а также самые разные мультики. Значительная часть картин предоставлена сервисом Wink от «Ростелекома».
Программу летнего кинотеатра вы можете посмотреть на официальном сайте парка Маяковского: https://xn--e1agfrc5b.xn--p1ai/
Фото: пресс-служба УБРиР
А мы подготовили расписание на ближайшие шесть дней:
15 июля
• 16.00 Мультфильмы (0+)
• 18.30 «Лучшее предложение», Италия, 2012 (16+)
• 20.30 «Без изъяна», Великобритания, 2012 (16+)
16 июля
• 16.00 Мультфильмы (0+)
• 18.30 Фестиваль уличного кино: внеконкурсная программа «Лучшее прошлых лет» (12+)
• 20.30 Фестиваль уличного кино: внеконкурсная программа «Лучшее прошлых лет» (12+)
17 июля
• 16.00 Мультфильмы (0+)
• 18.30 «Осторожно, дети!», Россия, 2012 (6+)
• 20.30 «Мамы», Россия, 2012 (12+)
18 июля
• 16.00 «Мультфильмы» (0+)
• 19.00 Кино с экспертом: «Марсианин» (16+)
19 июля
• 16.00 Мультфильмы (0+)
• 18.30 Тревел-шоу «Путешествия по Уралу» (6+)
• 20.30 Документальные фильмы кинокомпании «СНЕГА» (12+)
20 июля
• 16.00 Мультфильмы (0+)
• 18.30 «Мой друг мистер Персиваль», Австралия, 2019 (6+)
• 20.30 «Белоснежка и месть гномов», США, Канада, 2012 (12+)
Одними из главных хедлайнеров фестиваля Summer Fest станут Ольга Бузова и Дима Билан
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
SUMMER FEST
Это, пожалуй, одно из самых ожидаемых музыкальных событий этого лета.
В течение двух дней на музыкальном фестивале Summer Fest выступят Ольга Бузова, Дима Билан, Jah Khalib, Ramil, Niletto, Леша Свик и «Иванушки International», а также Gayazov$ Brother$, Galibri&Mavik, Люся Чеботина, Rasa, Джаро, Filatov&Karas, Ханза, Rauf&Faik и Alex Rus.
Артисты представят полноценную сольную программу, состоящую из любимых всеми хитов и новых композиций.
Помимо 18 выступлений гостей будут ждать мини-площадки с интерактивными развлечениями, конкурсные программы, а также зона фудкорта.
Масштабный музыкальный фестиваль Summer Fest проходит в разных странах мира с 2017 года. В этом году он запускает свою историю в России. И первым городом, где состоится Summer Fest стал Екатеринбург.
Фестиваль пройдет 6 и 7 августа на площадке МТС Live Холл в «Екатеринбург-Экспо».
Подробную информацию и актуальные цены на билеты вы можете посмотреть на официальном сайте фестиваля: https://summerfest.ru/
Одним из главных хедлайнеров на фестивале «Музыка свободы» стала группа The Hatters
Фото: Алексей БУЛАТОВ
ФЕСТИВАЛЬ «МУЗЫКА СВОБОДЫ»
Еще один летний двухдневный музыкальный фестиваль «Музыка свободы» состоится в Заречном для всех любителей рока, панка и драм-н-бейс. Open Air «Музыка свободы» пройдет под открытым небом.
Главным хедлайнером станет питерская рок-группа The Hatters. На «Музыке свободы» также выступят «Нейромонах Феофан», «Аффинаж», Distemper, Stigmata и «Кирпичи». Наравне с хедлайнерами на фестивале выступят и представители уральской сцены.
Гостей фестиваля также будут ждать фудкорт, зоны спортивных активностей, палаточный лагерь, и много всего интересного.
Список музыкантов еще будет пополняться. Посмотреть его вы сможете на сайте фестиваля: svoboda-fest.ru. На нем также можно купить билет. Стоимость на одного человека за два дня составляет от 3500 рублей.
Фестиваль состоится 13 и 14 августа на территории пляжа «Ривьера» в городе Заречный (в 50 км от Екатеринбурга).
«Атмофест» пройдет с 12 по 20 августа
Фото: Алексей БУЛАТОВ
АТМОФЕСТ
IV Евразийский Фестиваль ландшафтного искусства «Атмофест» объединяет не только садовников, ландшафтных дизайнеров и архитекторов, но и любителей живой природы и эстетики.
В дни фестиваля площадь 1905 года преобразится в яркий и цветущий сад с множеством кустарников и растений. Их напротив городской ратуши высадят мастера ландшафтного искусства. Тема Фестиваля 2022 года – «Зеленые истории нашего города».
Фестиваль пройдет с 12 по 20 августа. На официальной церемонии открытия гостей ждет обширная программа, но организаторы пока не раскрывают всех деталей.
Площадь превратится в цветущий парк
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В дни фестиваля гостей также ждут зеленый лекторий, мастер-классы с представителями ландшафтной отрасти, а также уральскими специалистами, музыкальные концерты, Детский остров, эко- и релакс-зоны, а также фуд-корт.
20 августа, в День города Екатеринбурга, на площадке будет стоять сцена, на которой с 16:00 также будут проходить концерты. Кто станет главным хедлайнером этой площадки, пока неизвестно.
После окончания фестиваля редкие растения, поставленные напротив городской ратуши, будут высажены в городские клумбы и аллеи.