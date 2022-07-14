Главные фестивали лета 2022 в Екатеринбурге

Этим летом в уральской столице пройдет множество концертов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Лето – самое время, чтобы посетить как можно больше интересных мест и событий и разделить эти счастливые мгновения с любимыми людьми.

Екатеринбург все чаще становится центром крутых мероприятий. Этим летом в уральской столице проходит множество самых разных фестивалей.

А чтобы вы не пропустили самые интересные из них, «КП-Екатеринбург» подготовила специальную подборку.

Вы сможете посмотреть любимый фильм, наслаждаясь свежим воздухом. Фото: пресс-служба УБРиР

ЛЕТНИЙ КИНОТЕАТР

Одним из главных мест для отдыха с семьей и друзьями этим летом определенно стал бесплатный кинотеатр под открытым небом в парке Маяковского.

Администрация парка уже два года мечтала о его создании, но спонсоры нашлись только сейчас. Главным партнером стал УБРиР.

Кинотеатр расположен справа от центрального входа. Здесь, напротив экрана, расположены шезлонги и пуфики для всех желающих посмотреть кино на свежем воздухе.

В рамках фестиваля «Кинолето УБРиР» в кинотеатре показывают российские и зарубежные фильмы, а также самые разные мультики. Значительная часть картин предоставлена сервисом Wink от «Ростелекома».

Программу летнего кинотеатра вы можете посмотреть на официальном сайте парка Маяковского: https://xn--e1agfrc5b.xn--p1ai/

Фото: пресс-служба УБРиР

А мы подготовили расписание на ближайшие шесть дней:

15 июля

• 16.00 Мультфильмы (0+)

• 18.30 «Лучшее предложение», Италия, 2012 (16+)

• 20.30 «Без изъяна», Великобритания, 2012 (16+)

16 июля

• 16.00 Мультфильмы (0+)

• 18.30 Фестиваль уличного кино: внеконкурсная программа «Лучшее прошлых лет» (12+)

• 20.30 Фестиваль уличного кино: внеконкурсная программа «Лучшее прошлых лет» (12+)

17 июля

• 16.00 Мультфильмы (0+)

• 18.30 «Осторожно, дети!», Россия, 2012 (6+)

• 20.30 «Мамы», Россия, 2012 (12+)

18 июля

• 16.00 «Мультфильмы» (0+)

• 19.00 Кино с экспертом: «Марсианин» (16+)

19 июля

• 16.00 Мультфильмы (0+)

• 18.30 Тревел-шоу «Путешествия по Уралу» (6+)

• 20.30 Документальные фильмы кинокомпании «СНЕГА» (12+)

20 июля

• 16.00 Мультфильмы (0+)

• 18.30 «Мой друг мистер Персиваль», Австралия, 2019 (6+)

• 20.30 «Белоснежка и месть гномов», США, Канада, 2012 (12+)

Одними из главных хедлайнеров фестиваля Summer Fest станут Ольга Бузова и Дима Билан Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

SUMMER FEST

Это, пожалуй, одно из самых ожидаемых музыкальных событий этого лета.

В течение двух дней на музыкальном фестивале Summer Fest выступят Ольга Бузова, Дима Билан, Jah Khalib, Ramil, Niletto, Леша Свик и «Иванушки International», а также Gayazov$ Brother$, Galibri&Mavik, Люся Чеботина, Rasa, Джаро, Filatov&Karas, Ханза, Rauf&Faik и Alex Rus.

Артисты представят полноценную сольную программу, состоящую из любимых всеми хитов и новых композиций.

Помимо 18 выступлений гостей будут ждать мини-площадки с интерактивными развлечениями, конкурсные программы, а также зона фудкорта.

Масштабный музыкальный фестиваль Summer Fest проходит в разных странах мира с 2017 года. В этом году он запускает свою историю в России. И первым городом, где состоится Summer Fest стал Екатеринбург.

Фестиваль пройдет 6 и 7 августа на площадке МТС Live Холл в «Екатеринбург-Экспо».

Подробную информацию и актуальные цены на билеты вы можете посмотреть на официальном сайте фестиваля: https://summerfest.ru/

Одним из главных хедлайнеров на фестивале «Музыка свободы» стала группа The Hatters Фото: Алексей БУЛАТОВ

ФЕСТИВАЛЬ «МУЗЫКА СВОБОДЫ»

Еще один летний двухдневный музыкальный фестиваль «Музыка свободы» состоится в Заречном для всех любителей рока, панка и драм-н-бейс. Open Air «Музыка свободы» пройдет под открытым небом.

Главным хедлайнером станет питерская рок-группа The Hatters. На «Музыке свободы» также выступят «Нейромонах Феофан», «Аффинаж», Distemper, Stigmata и «Кирпичи». Наравне с хедлайнерами на фестивале выступят и представители уральской сцены.

Гостей фестиваля также будут ждать фудкорт, зоны спортивных активностей, палаточный лагерь, и много всего интересного.

Список музыкантов еще будет пополняться. Посмотреть его вы сможете на сайте фестиваля: svoboda-fest.ru. На нем также можно купить билет. Стоимость на одного человека за два дня составляет от 3500 рублей.

Фестиваль состоится 13 и 14 августа на территории пляжа «Ривьера» в городе Заречный (в 50 км от Екатеринбурга).

«Атмофест» пройдет с 12 по 20 августа Фото: Алексей БУЛАТОВ

АТМОФЕСТ

IV Евразийский Фестиваль ландшафтного искусства «Атмофест» объединяет не только садовников, ландшафтных дизайнеров и архитекторов, но и любителей живой природы и эстетики.

В дни фестиваля площадь 1905 года преобразится в яркий и цветущий сад с множеством кустарников и растений. Их напротив городской ратуши высадят мастера ландшафтного искусства. Тема Фестиваля 2022 года – «Зеленые истории нашего города».

Фестиваль пройдет с 12 по 20 августа. На официальной церемонии открытия гостей ждет обширная программа, но организаторы пока не раскрывают всех деталей.

Площадь превратится в цветущий парк Фото: Алексей БУЛАТОВ

В дни фестиваля гостей также ждут зеленый лекторий, мастер-классы с представителями ландшафтной отрасти, а также уральскими специалистами, музыкальные концерты, Детский остров, эко- и релакс-зоны, а также фуд-корт.

20 августа, в День города Екатеринбурга, на площадке будет стоять сцена, на которой с 16:00 также будут проходить концерты. Кто станет главным хедлайнером этой площадки, пока неизвестно.

После окончания фестиваля редкие растения, поставленные напротив городской ратуши, будут высажены в городские клумбы и аллеи.