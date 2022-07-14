Всего было привезено 38 баков. Фото читатель «КП»

В селе Кунгурка под Ревдой жители нашли склад емкостей с токсическим веществом. Хранилище огромных баков расположилось у заброшенного здания коровника. Почти 38 000 литров едкого вещества стоят под открытым солнцем и жители опасаются, что емкости взорвутся от температуры и все содержимое отравит почву и водоемы. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказали очевидцы.

ПОДОЙТИ К БАКАМ МОЖЕТ ЛЮБОЙ

Баки привезли в Кунгурку в начале мая. Всего было выгружено на территорию 38 огромных емкостей. Каждая, из которых объемом не меньше 1000 литров. А на днях один из баков рванул и жидкость разлилась.

Очевидцы отмечают, что по соседству с хранилищем в ста метрах располагается озеро. На нем любят отдыхать дети.

- Они стоят никем не охраняемые, подойти может любой. Буквально 14 июля один из баков рванул. Из него вылилась такая битумная масляная жидкость с едким запахом. Все растеклось, ее уже службы засыпали опилом. Этот запах похож на серную кислоту, - рассказал «КП-Екатеринбург» очевидец Илья Арестов.

Но и любопытство подталкивает жителей вскрывать огромные баки, за которыми никто не следит.

- На двух из них уже погнулась обрешетка, и эта емкость вот-вот разорвется и вновь выльется. Мы со знакомым вскрыли один из баков. Мешали палкой эту жидкость. От запаха нам обожгло носоглотку, мы три дня после этого не чувствовали ничего. Предполагаем, что это какие-то отходы какого-то нелегального производства, - продолжает Илья.

Оказалось, что в баках было топливо. Фото читатель «КП»

В пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области «КП-Екатеринбург» рассказали, что они в курсе ситуации с баками и держат ее на контроле.

О ситуации местным экологическим активистам стало известно два дня назад. Эксперт региональной группы общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Игорь Русинов выехал в деревню и увидел у заброшенного коровника ряды баков с подтеками. Химическая жидкость внутри сильно и резко пахла.

- Позавчера мы приехали, а там мальчишки-подростки вокруг баков вертелись. Сами к нам подошли, стали рассказывать, что эти баки рассматривали, говорят: «Мы открывали, нюхали, чем это жидкость пахнет». Вчера в час дня один из баков разгерметизировался, из него вылилась эта химия. А сегодня мы там уже были на месте с журналистами, общественниками, администрацией. Администрация говорит, что написала заявление в полицию и планирует увозить контейнеры, но как они это сделают, мне неясно, - рассказывает «КП-Екатеринбург» Игорь Русинов.

ЖИДКОСТЬ МОЖЕТ ВЫЛИТЬСЯ

Экологи считают, что шанс того, что жидкость выльется на землю очень высок. Во-первых, площадка не оборудована для того, чтобы на ней можно было хранить опасные химикаты. Во-вторых, баки так и остались на открытом воздухе со свободным доступом любого, в том числе и тех подростков, кто встретил экологов в первый день. В-третьих, контейнеры стоят под прямыми солнечными лучами. На жаре жидкость нагревается, выделяется газ, а плотно закрытые контейнеры начинают «распухать» и происходит разгерметизация.

В администрации рассказали, что вчера добровольческая пожарная дружина засыпала землю, которая пострадала от химикатов, опилками. Далее администрация планирует добавить сверху известь, чтобы нейтрализовать действие токсической жидкости.

- Я сегодня там на свой страх и риск прошелся между контейнерами по этому опилу. И увидел, что в паре мест есть уже подтекание из баков, а там ничего не обсыпано. Понимаю, что сейчас очень желательно увезти контейнеры, чтобы не «рвануло», но как это сделать? Ведь даже если подъехать на автомобиле, начать поднимать контейнер, который стал уже хрупким, сделаешь одно неверное движение и все, токсическая жидкость выльется на землю, - поясняет Игорь Русинов.

К счастью, рядом с импровизированным полигоном для химических отходов нет жилых домов, но пролитая жидкость может легко проникнуть в грунтовые воды, а оттуда в речку Кунгурку. Эта речка пользуется популярностью не только у местных, отдохнуть туда часто приезжают жители Екатеринбурга и окрестных городов.

По обращению администрации населенного пункта полиция уже нашла владельца токсичного подарочка для деревни Кунгурки, но пока не разглашают эту информацию.

Областная прокуратура также взяла на контроль экологическую катастрофу и уже нашла владельца емкостей.

- По словам собственника, в связи с неисправностью автомобиля при перевозке емкостей он был вынужден их выгрузить. В ходе экспертизы установлено, что в емкостях находится дизельное топливо. Прокуратурой рассматривается вопрос о направлении материалов в контролирующий орган для дачи оценки действиям собственника - физического лица на предмет наличия состава административного правонарушения, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Сотрудники ведомства установят размер ущерба от протекающих баков, который был причинен окружающей среде.

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