С мужем Елена развелась еще в 2015 году. Фото: предоставила Кристина Зверева

В поселке Сосьва живет мама-одиночка Елена Зверева. Единственный домик семьи, купленный на материнский капитал, сильно пострадал после пожара. И теперь 51-летняя Елена и ее трое детей живут практически под открытым небом, так как крыша дома погорела и едва не обрушилась. С маневренным жильем женщину власти просят подождать.

«КП-Екатеринбург» поговорили с многодетной мамой и узнали, как они спаслись от холода и сырости, а также почему они не готовы переселяться.

СТАЛА БАБУШКОЙ В ПЯТЫЙ РАЗ

Елена рассказала, что она хотела большую семью и ее желание осуществилось. Так, она стала мамой семь раз. У Елены шесть дочек и один сын. Старшей – уже 30 лет и она замужем, а младшей всего 9 лет. Елена уже успела стать бабушкой пять раз. А младшим дочкам Елены 10 и 9 лет. Недавно женщину наградили знаком отличия «Материнская доблесть» III степени.

- Жилье приобрели в 2011 году. Дом был хоть и старенький, но нас это не смущало. Вместе его ремонтировали, в порядок приводили. Муж помогал с домом, хозяйством. Но мы с ним разошлись в 2015 году, он как уехал в Москву, так я его больше и не видела. Подала на алименты в 2016 году, но он так ничего и не платил приставам, - рассказывает Елена.

Елена боится оставлять дом без присмотра. Фото: предоставила Кристина Зверева

Старшие девочки выросли и разъехались по разным городам. А в доме с Еленой в настоящий момент живут трое детей – сын 14 лет, а также девочки 9 и 10 лет.

- Кристине 23 года она очень любит рисовать, закончила педагогический колледж, по направлению учитель начальных классов, но пока не работает по профессии. Юле 22 года, она в Москве и пробует себя в дизайнерской работе. А еще одной дочке Валерии 20 лет, она любит чинить авто, выучилась на автомеханика, - продолжает Елена.

Сарай и баня почти в разрушенном состоянии. Фото: предоставила Кристина Зверева

В свободное время Елена ходит с детьми в лес за грибами и ягодами. Заготовки и хозяйство помогают семье прокормиться. Елена Зверева получает пенсию, а также детские пособия. По ее словам, суммарный доход у семьи 45 000 рублей.

- Меня сотрудники из подразделения по делам несовершеннолетних спрашивают, почему мне дети не помогают. А как они мне могут помочь, если они сами-то едва на ноги встают? У старшей дочки пятеро детей, их тоже надо содержать. Другие девчонки только – только учиться закончили, и им еще предстоит искать работу. Потому, со своих детей помощи я не требую, - уверяет Елена.

НЕБО ЧЕРЕЗ ДЫРЯВУЮ КРЫШУ

Несчастье в семье Зверевых случилось в этом году, 11 апреля. Дети ушли в школу, Елена занималась привычными домашними делами и затопила баню.

- Она у нас ветхая. Вышла на улицу. Смотрю, а через какое-то время она начала полыхать. Огонь перекинулся на сарай, крышу дома. Хорошо, что пожарные отреагировали быстро. Спасатели все залили водой. Сарай и баню не спасли. Из дома мы можем смотреть на небо через дырявую крышу. Это была настоящая катастрофа для нас. Мне было очень тяжело морально и физически. До сих пор вещи после пожара не разобраны. Детей тогда приютили соседи, - говорит многодетная мама Елена.

С крыши сыпется шифер. Фото: предоставила Кристина Зверева

Со временем Зверевы стали пытаться наладить быт. Вот только крышу починить так и не удалось. По словам Елены, все балки сгнили, как труха и шифер просто рассыпается. Поэтому, лишний раз на крышу она не залезает. А починить ее стоит немалых денег, которых у семьи нет.

- Как здесь жить? – задается вопросом Елена. - Я спала на сыром полу, в теплой одежде. Недели две без электричества жила, потому что было очень страшно, что вновь все загорится. Дом был весь сырой. Потом мне пожарные разрешили использовать печь, я подтапливала, сушила. Погреб, стены у нас покрылись плесенью. Дети переехали вновь ко мне. После пожара они помогали мне хорошо, убирали мусор. Поддерживали меня, когда уже просто не было сил и опускались руки. Хорошие они у меня и трудолюбивые. Я считаю, что воспитала их достойно. Когда идет дождь, нас просто топит. Все дети спят у меня втроем, а я на полу.

По словам Елены, ей местный глава Геннадий Макаров предложил компенсацию в 20 000 рублей. Женщина отказалась, заявив, что этой суммы ей не хватит. Маме–одиночке предлагали переехать в квартиру.

- Я живу хозяйством. Квартиры, которые предлагают, находятся далеко от дома. Да и вообще, как я брошу свою скотинку, огород? Они нам помогают прокормиться, я делаю свой творог. У меня куры, утки, гуси и козы. Оставить их на участке одних не могу, буду беспокоиться, что их своруют. Жители у нас разные ведь. А бегать из квартиры к дому, и обратно, смысла нет. Да и наш дом ближе к школе, чем квартира, которую мне предлагают. Сотрудники ПДН приходят неоднократно и говорят, что не видят в нашем доме ничего ужасного, - вздыхает Елена.

Елена опасается что домашний скот могут украсть. Фото: предоставила Кристина Зверева

Женщина рассказала, что после пожара приносила документы и справки чиновникам трижды. А все потому, что постоянно какой-то из документов терялся.

- Я отдала документы по доходам, и только 30 июня признают, что я малоищущая. А 8 июля жилищно-бытовая комиссия не предоставляет мне дом, который был по соседству. Его отдали другим людям – переселенцам. И я опять осталась под открытым небом, - отмечает Елена.

Трое детишек спасают Елену от депрессии и помогают ей по хозяйству. Фото: предоставила Кристина Зверева

Мы обратились за разъяснением ситуации к главе Сосьвинского городского округа Геннадию Макарову. Он объяснил, что Елена Зверева стоит в очереди на улучшение жилищных условий. Ее номер в списке – 158, так как она имеет жилой дом площадью почти 43 квадратных метра. Также он добавил, что Елене оказали матпомощь – 20 000 рублей.

- Маневренный фонд в округе имеется. Елена Зверева за жильем после пожара не обращалась. Женщина написала заявление о предоставлении конкретного жилого дома по договору социального найма, а не из специализированного маневренного фонда. Ей предложены варианты жилых помещений для временного проживания из маневренного фонда. А так же Елене Зверевой как собственнику, предложили написать заявление на обследование её дома. В случае признания его непригодным, для Елены Зверевой вне очереди будет предоставлено жилье из свободного фонда по договору социального найма, - объяснил «КП-Екатеринбург» Геннадий Макаров.

Уполномоченный по правам ребенка Игорь Мороков рассказал «КП-Екатеринбург», что подключился к ситуации. Также он отметил, что по семейному кодексу, совершеннолетние дети должны отвечать за своих родителей.

- Мы уже связались с соцполитикой, небольшие средства выделены. Подготовим на главу запрос, чтобы они подключили управляющую компанию и семье оказали содействие по ремонту. Дом куплен на маткапитал, это частная собственность и с правовой точки зрения, здесь нет оснований выделять средства, так как жилье не муниципальное. Семью Зверевых мы не бросим, поэтому будем вести работу совместно с главой администрации, - объясняет «КП-Екатеринбург» детский омбудсмен Игорь Мороков.

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