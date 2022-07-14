Футбольный клуб «Урал» представил новую форму от Nike на сезон-2022/23

Домашний комплект состоит из футболки, выполненной в трех цветах и черных шорт. Фото: пресс-служба ФК «Урал»

Футбольный клуб «Урал» из Екатеринбурга представил новую форму на новый сезон 2022/23. Примечательно, что на игровых комплектах красуется логотип американского бренда Nike, хотя два месяца назад стало известно, что компания приостанавливает сотрудничество со «шмелями».

- Дело в том, что закупку экипировки мы начали еще зимой, именно тогда началась подготовка к новому сезону. Необходимо отметить, что мы работаем не напрямую с Nike, а с фирмой Footballmania, именно с ней мы заключили контракт, благодаря чему получили игровые комплекты именно от американского бренда, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе ФК «Урал».

Фото: пресс-служба ФК «Урал»

Домашний комплект состоит из футболки, выполненной в трех цветах: оранжевый, зеленый и черный, а также черных шорт, гостевой комплект – полностью белый с горизонтальными оранжевыми полосами на футболке.

- Добавление зеленого цвета в форму – это дань уважения истории и нашим фанатам. Например, в девяностые годы, когда команда еще носила название «Уралмаш», зеленый был одним из основных цветов, и самые преданные болельщики не признавали обычные оранжево-черные комплекты, - добавили в пресс-службе клуба.

Фото: пресс-служба ФК «Урал»

Напомним, первый матч нового сезона «шмели» сыграют на выезде против московского ЦСКА уже 15 июля.

Фото: пресс-служба ФК «Урал»