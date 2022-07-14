Житель Екатеринбурга совершил мошенничество с тюльпанами перед 8 Марта

Потерпевшие не обнаружили склада с цветами по указанному адресу Фото: Иван МАКЕЕВ

В Екатеринбурге будут судить 32-летнего уроженца Шадринска по фамилии Палоян. Его подозревают в серии мошенничеств с цветами в преддверии 8 Марта. Об этом сообщает начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Мужчина обманул 15 человек со Среднего Урала, ХМАО и Тюменской области. Он, по данным следствия, разметил на популярном маркетплейсе объявление о продаже тюльпанов по заниженной цене. При этом на самом деле цветов у него не было.

- Недобросовестный ранее условно судимый за кражу музыкального центра предприниматель тщательно продумал свой преступный план. Чтобы отвести от себя подозрения, он указал в своей рекламе реквизиты банковской карты, оформленной на знакомого несовершеннолетнего, - рассказал Горелых.

Потерпевшие сразу платили мужчине 50% от стоимости покупки. Оставшуюся половину они должны были передать продавцу на складе, где их якобы ожидал букет. Однако по указанному адресу жертвы не нашли склада. Потерпевшие обратились в полицию.

Палоян дал чистосердечное признание и возместил часть похищенных у людей средств. Ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.