Мероприятие на согласовывали с властями региона Фото: Алексей БУЛАТОВ

В следующий вторник, 19 июля, в сквере у Драмтеатра, за который сражались три года назад, пройдет «Гомофобный пикник». Мероприятие с вызывающей вывеской приурочено к «Традиционной неделе». Организаторами выступает движение «Белые в городе». В своем обращении они просят горожан взять с собой пледы, чай в термосе и печенье. Начало в 15:00.

- На самом деле здесь больше игра слов и название было выбрано для привлечения внимания, - объяснил «КП-Екатеринбург» главный редактор уральского сообщества «Белые в городе» Михаил Лялин. – Гомофобы – это люди с традиционными взглядами на жизнь. Поэтому было принято решение обыграть это. Ничего сверхъестественного на этом мероприятии не будет. Соберется молодежь, обсудят общие темы, поиграют в настольные игры и «мафию». Обыкновенное мероприятие, но вот с таким подтекстом. Собираются люди с традиционным мировоззрением.

При этом пикник не согласовывался с властями Свердловской области. Информацию об этом подтвердили в департаменте информационной политики.

- Насколько мне известно, такие мероприятия не нуждаются в согласовании. Пикники в этом сквере проводятся. У нас же не политический митинг или пикет, - добавил Михаил Лялин.

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