Под Нижним Тагилом легковушка влетела в дерево: пострадали четыре человека

Пострадавших с различными переломами доставили в больницу. Фото: УГИБДД по Свердловской области

В Нижнем Тагиле на восьмом километре дороги, ведущей из поселка Евстюниха в село Малая Лая, произошла авария. «ВАЗ-2114» съехал с проезжей части и въехал в дерево. В ДТП пострадали водитель и три пассажира. Об этом сообщает УГИБДД по Свердловской области.

- Водитель автомобиля «ВАЗ-2114», 23-летний мужчина, двигаясь со стороны автодороги «Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов» в сторону поселка Горноуральский, не справился с управлением, - говорится в сообщении.

Авария произошла вечером 13 июля. Фото: УГИБДД по Свердловской области

Авария произошла вечером 13 июля. Пассажирами в отечественной легковушке были 21-летний молодой человек, 20-летняя и 19-летняя девушки. Пострадавших с различными переломами доставили в больницу Нижнего Тагила.

Стаж водителя в категории «В» составляет четыре года. Он один раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.

На месте ДТП сотрудники ГИБДД провели осмотр, составили процессуальные документы и опросили очевидцев. Фото: УГИБДД по Свердловской области

На месте ДТП сотрудники ГИБДД провели осмотр, составили процессуальные документы и опросили очевидцев. Провести освидетельствование на состояние опьянения водителя было невозможно из-за его госпитализации. Эту процедуру проведут в больнице. Причину аварии установят в ходе расследования.

Ранее, 12 июля, на 257 километре трассы «Екатеринбург-Тюмень» произошло жуткое ДТП. Водитель Lada Priora ехал с семьей и знакомым в сторону Екатеринбурга, когда решил обогнать попутно двигающийся автомобиль. В какой-то момент он не справился с управлением, машину занесло на ограждение и отбросило на попутный Volvo. По словам очевидцев, водитель отечественной легковушки ехал на большой скорости.