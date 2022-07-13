«Миша, мне не страшно!»: невеста прыгнула с тарзанкой в свадебном платье и удивила жениха

Девушка обожает экстрим Фото: Алексей БУЛАТОВ

Настя Зайцева и Миша Деев – не похожи друг на друга. Она – журналистка. Он – автомеханик. Она жить не может без экстрима и активного отдыха, а ему ближе размеренные прогулки на природе и боится высоты. Но, как известно, противоположности притягиваются. Вот и Миша с Настей вместе уже целых пять лет.

Ребятам всегда весело вместе. Фото: предоставлено героиней публикации

Совсем недавно ребята официально расписались, но свадьбу отметят только в конце июля. А перед этим Настя устроила девичник и не сказала Мише, что он будет экстремальным. Во время девичника с подругами она прыгнула с тарзанкой с 80-метровой скалы прямо в свадебном платье. Реакция Миши была красноречива, но не многословна…

Настя решила прыгнуть, ничего не сказав Мише Фото: Алексей БУЛАТОВ

«У НЕЕ 8 ПРЫЖКОВ С ПАРАШЮТОМ»

- Мы встретились случайно. На остановке около ТЦ «Мега». Оба ехали в Ревду к родителям и разговорились в машине. Я рассказывала про походы по Уралу, Миша про змей, которые плавают в морях и реках Туапсе, оказалось, он с двух лет жил там. Он мне понравился внешне - думала, что точно имеет отношение к спорту, потому что стоял с сумкой и был в хорошей физической форме. Я ему тоже очень понравилась, правда, сначала он себе в этом не признался, - рассказывает Настя.

После этого разговора девушка решила пригласить Мишу на прыжок с парашютом, тогда она еще не знала, что он не любит экстрим.

- Я ему и звонила, и писала, но он так и не ответил. Прошел месяц, я уже стала забывать о случайной встрече, как мне приходит смс. «Миша Туапсе», так я записала его в своей телефонной книге, написал: «Анастасия, можно с вами встретиться?», - вспоминает Настя.

Настя и Миша познакомились совершенно случайно. Фото: предоставлено героиней публикации

Оказалось, Настя сразу понравилась Мише своей добротой, открытостью и искренностью, но он подумал, что у нее уже есть и муж, и дети. Вот только забыть ее так и не смог, поэтому все-таки решился позвать на свидание.

- Мы сходили в кафе. А на следующий день он на месяц уехал в Туапсе в отпуск, а я в Донецк по работе. Через месяц мы снова увиделись и уже не смогли расстаться, - улыбается девушка.

Так, Настя с Мишей прожили вместе уже пять лет. Влюбленным всегда есть чем заняться. Ребята ходят в кино, устраивают пикники на природе и часто ездят отдыхать к родственникам в другие города. И лишь одну Настину страсть Миша никак не может с ней разделить.

Настя восемь раз прыгала с парашютом, погружалась в бассейн с аквалангом, взбиралась на скалы и прыгала с тарзанкой Фото: Алексей БУЛАТОВ

Настя – самая настоящая экстрималка. Она уже восемь раз прыгала с парашютом, погружалась в бассейн с аквалангом, взбиралась на скалы и прыгала с тарзанкой.

- Миша не разделяет мою любовь к адреналину. Всегда очень переживает за меня, говорит: «Ну как же тебе не страшно?» А я с улыбкой отвечаю: «Миша, мне не страшно!» У меня даже в instagram* есть свой хештег #Мишамненестрашно. Я ставлю его под всеми постами, в которых пишу о красивых локациях и экстремальных местах, где я уже была. Под этим же хештегом есть полноценные маршруты по Уралу, - рассказывает невеста.

Настя отмечает фирменным хештегом все публикации про экстрим. Фото: социальные сети

«ДУМАЛА, ОН ИЗВИНЯЕТСЯ, КОГДА ДЕЛАЛ ПРЕДЛОЖЕНИЕ»

Тем не менее, Миша всегда поддерживает Настю, даже несмотря на то, что ему за нее очень страшно.

- Миша меня сразу зацепил не только своей добротой, но и тем, что на него всегда можно положиться. Как-то я ушла одна в лес и заблудилась, слава богу, там ловила связь, так что я ему сразу позвонила, и он меня нашел. Если я, например, прыгаю с парашютом, он всегда поддерживает, никогда не отговаривает, только тихонько говорит: «Ты же понимаешь, что это опасно?» А я говорю, что понимаю и довольная отправляюсь за новой порцией адреналина, - улыбается Настя.

12 сентября 2021 года Миша сделал Насте предложение. Фото: предоставлено героиней публикации

Миша готовился сделать предложение возлюбленной также заботливо и трепетно, как он относится к Насте.

- Мише было очень важно сделать предложение перед родителями. В августе 2021 года мы поехали к его родственникам в Туапсе и первый раз привезли мою маму на море. А 12 сентября, перед отъездом на Урал, он предложил нам всем вместе прогуляться по набережной. Я переживала, что опоздаю на работу, но все равно согласилась. Мы пошли гулять, а он куда-то ушел. Я, естественно, на него обиделась. Подумала: «Сам ведь предложил и пропал», - рассказывает Настя.

Влюбленные поженились 7 июля 2022 года. Фото: предоставлено героиней публикации

А в этот момент Миша вместе со своей сестрой в ювелирном магазине выбирал любимой кольцо.

- Когда он вернулся, мы все еще раз собрались за столом. Он вышел ко мне с цветами. Я подумала, что он извиняется. Вся семья так подумала. А он вдруг делает предложение. Конечно, я такого не ожидала, но все равно была счастлива, - вспоминает невеста.

Настя еще раз показала возлюбленному, какая она экстрималка Фото: Алексей БУЛАТОВ

«МИША, МНЕ НЕ СТРАШНО!»

Отпраздновать девичник перед торжеством Настя решила в своем репертуаре. Вместе с двумя близкими подругами она отправилась в экстрим-парк «Grifon Большие притесы», чтобы прыгнуть с тарзанкой с 80-метровой скалы прямо в свадебном платье. И «Комсомолка» отправилась вместе с ней.

Парк расположен на границе между Челябинской областью и Башкирией на реке Ай. Дорога из Екатеринбурга заняла около пяти часов езды. Пока мы ехали, девчонки разноцветными буквами написали на доске фирменный хештег «Миша, мне не страшно», чтобы Настя могла сделать запоминающиеся фото.

Невероятная красота! Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сам парк представляет собой невероятно красивое место, подходящее не только для настоящих любителей экстрима, но и для семейного отдыха. Мы приехали туда в субботу, так что людей там было очень много.

Настя вместе с подругами Катей и Настей отправилась на девичник на скалы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Экстрим парке Настя точно выделялась из толпы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как только мы зашли на территорию парка, все взгляды сразу же были прикованы к Настиному образу. Хоть она и была не в традиционном пышном свадебном платье, факт того, что невеста будет прыгать со скалы, вызывал у окружающих множество самых разных эмоций.

- А вы что прямо так хотите прыгать? - Спросила одна из женщин, стоящих на скале.

- Да, - отвечает невеста.

- Так просто интересно выглядите. У вас свадьба? - Продолжает женщина.

- Регистрация в загсе уже была, а сама свадьба еще впереди, - объясняет Настя.

- Не страшно?

- Страшно немного.

- Ну, ничего, самое страшное у вас еще впереди. Семейная жизнь-то – не сахар, - шутит наша собеседница.

В парке все взгляды сразу же были прикованы к Настиному образу Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мы подходим к месту назначения. Настю и ее подруг снаряжают. На прыжок можно записаться заранее, но на месте все равно действует живая очередь. Пока девочки ждут, к нам подходит компания: две молодые женщины. Оказывается, они обе сами только что прыгали.

- Это невероятные ощущения. Главное с разбега прыгать, так легче и интереснее. А если долго стоять, можно совсем передумать. И еще главное глаза не закрывать, чтобы наслаждаться видами, - делятся впечатлениями женщины.

- Не то, чтобы мне страшно, но это и не как в магазин за хлебушком сходить, - делится перед прыжком Настя Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мы стояли в очереди на прыжок около 20-30 минут. За это время наши собеседницы успели уйти и вернуться обратно. Одна из них обратилась к Насте: «А вы когда будете прыгать?»

- Я следующая, - отвечает невеста.

- Отлично! А то мы вас ждем и не уходим.

Самое главное - как следует разбежаться Фото: Алексей БУЛАТОВ

Настя делает фото с хештегом, громко крича: «Миша, мне не страшно!» А кто-то, стоящий неподалеку, ворчливо отвечает: «Ну и поздравляю…». Мы смеемся. Настя отдает табличку мне. А дальше с разбега прыгает в пропасть.

Люди внизу, сплавляющиеся на катамаранах по реке, аплодируют и дружно кричат: «По-здра-вля-ем!»

Разбежалась и... Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Это такой кайф!» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Миша, мне не страшно! Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Мы сделали это!» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вместе с Настей прыгали и ее близкие подруги Катя и Настя. Для обеих это был первый опыт экстрима. Но самое интересное, обе они в один голос заявили, что сам прыжок – ничто по сравнению с тем, как сложно подниматься обратно.

- Даже все эмоции смешались. Тебе нужно залезть почти под прямым углом скалы. Там очень легко оступиться, на тебя могут полететь камни, мы все испачкались, - в один голос рассказывают девочки.

- Бедная Настя. Ей ведь в свадебном платье будет еще сложнее, - думаем мы, пока она еще поднимается.

И тут мы видим Настю, подбегающую к нам с радостными криками: «Я прыгнула! Ура-а-а! Я так рада, что руки в стороны развела, это такой кайф!»

Настя в этом образе, словно лесная нимфа Фото: Алексей БУЛАТОВ

- А как поднялась? - Сразу же спрашиваем мы.

- Вообще спокойно, - улыбается невеста.

- Вот это да! Вот что значит настоящая экстрималка. А Миша-то, кстати, как отреагировал на твой прыжок, - спрашиваю я.

- А я ему еще ничего не сказала. Он думает, что я просто поехала на девичник в поход. Хочу сюрприз ему сделать.

А после прыжка Настя вместе с подругами пошли на качели над обрывом. Дух захватывает от такой красоты! Фото: Алексей БУЛАТОВ

Настя прислала любимому фото прыжка по WhatsApp. Реакция Миши была красноречива, но не многословна. Процитировать его слова мы сможем лишь частично.

- ******! Сумасшедшая жена! - Смеется жених.

Реакция Миши. Фото: скриншот из переписки

Свадьбу влюбленные отпразднуют 27 июля за городом. А самое интересное, что влюбленные заранее не знают сценарий торжества. Их ведущий будет импровизировать прямо на свадьбе.

- Полная непредсказуемость. Но, думаю, будет весело, прямо как и вся наша с Мишей жизнь, - улыбается Настя.

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