Под Екатеринбургом жильцы 115 домов боятся остаться зимой без отопления

Жильцы опасаются того, что теплоснабжающая компания исполнит свои угрозы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Остаться в холодном частном доме, когда на столбике термометра минус 20 градусов, так себе перспектива, которая сильно напугала жителей поселка Рефтинский. Конфликт с местной теплоснабжающей компанией продолжается больше года и касается установки счетчиков на жилые дома.

- Год назад из нашего муниципального унитарного объединенного предприятия «Рефтинский», разослали бумаги с приказом на каждый дом ставить приборы учета отопления. Угрожали отключить отопление на зиму тем, этого не сделает. Когда мы спросили, сколько стоит установка приборов отопления, нам ответили, что от 100 тысяч рублей и выше, притом приборы покупать только у них. Мы, жители улиц Турбинная, Энергоносителей и Электриков, перепугались и послали коллективное обращение в правительство Свердловской области. Пришел приказ не отключать наши участки от отопления. В этом году ситуация повторилась и теперь мы боимся, что тем, у кого нет средств на приборы учета, откажут в подключении дома к теплу, - рассказывает «КП-Екатеринбург» житель Рефтинского Сергей Ступаков.

Конфликт с местной теплоснабжающей компанией продолжается больше года и касается установки счетчиков на жилые дома Фото: Алексей БУЛАТОВ

Проблема коснулась 115 частных домов.В основном здесь проживают пенсионеры, семьи с детьми, в том числе и многодетные. Учитывая сложное финансовое положение многих из них, жильцы опасаются того, что теплоснабжающая компания исполнит свои угрозы.

- Раньше проблем не было, мы платили круглый год по нормативам, по куботуре. Весной ставили пломбы на задвижки-винтили системы отопления в дома. При этом электростанцию не отключали на лето, обогрев линии продолжался. У нас отапливались бани: мы платили по куботуре, но экономили на дровах. Сейчас же обогрев отключили. Но мимо нас проходит трубопровод отопления в богатый район на улицу Ясную, Сосновый бор. Я ходил к руководителю организации Владимиру Цыпкину, спрашивал, почему к ним отопление идет, а нам закрыли. Отвечает: «Сейчас нет советской власти и законы другие», а отопление идет туда, потому что люди поставили приборы учета, - рассказывает Ступаков.

С мая жители обращаются в прокуратуру, департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области. 12 июля обращение от них зарегистрировали в приемной Президента.

Представители предприятия «Рефтинское» прокомментировали претензии жителей поселка. В этом году организация решила в целях экономии не тратить энергию на обогрев трубопровода летом. Это вызвало возмущение жильцов, дополнительно обогревающих такие постройки как бани или теплицы.

- Платить жильцы могли и по куботуре, но там не учитывается расход теплоносителя. Из-за этого у нас появилась проблема: государственная районная электростанция (ГРЭС) сообщила, что расход теплоносителей слишком большой, и мы должны это компенсировать. В сентябре на теплосеть поставят счетчик-расходомер на подачу воды и «обратку», чтобы видеть, сколько воды пришло и сколько ушло. Так ГРЭС сможет понять, не сливает ли воду у нас кто-то из жильцов. Мы бы хотели, чтобы приборы учета стояли везде, - сообщил замруководителя предприятия Олег Попов.

При этом в организации отрицают то, что настаивали на установке счетчиков от «Рефтинское», так как такие работы выполняют только специализированные компании. Стоимость оборудования и монтажа для многоквартирного дома в 3-5 этажей составляет в среднем 100-120 тысяч рублей. Для частных домов эта сумма может составить 20-30 тысяч рублей.

Для частных домов стоимость оборудования может составить 20-30 тысяч рублей Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Факт того, что отопление продолжает поступать на соседние улицы, в «Рефтинском» подтвердили.

- Мы заключаем прямые договоры с собственниками. Если прописано, что тепловая энергия для отопления и тепловая энергия для горячего водоснабжения должна поступать круглогодично, то в отопление идет. Поставки продолжаются, если у дома есть внутреннее оборудование для подготовки горячей воды от тепловой энергии. Такие договоры могут быть заключены с собственниками из многоквартирных и индивидуальных домов, - пояснила замдиректора по коммерческим вопросам МУ ОП «Рефтинский» Кристина Корнилова.

В организации уверили, что не будут отключать от тепла тех, кто не установил приборы учета. Жильцы могут и дальше платить по нормативам. При этом представители предприятия отметили, что часто вариант платы по нормативам в перспективе оказывается не таким выгодным для жильцов, как оплата отопления по показаниям счетчиков.

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