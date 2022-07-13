Звезды соберутся в уральской столице на одной из главных игр сезона. Фото: МАКЕЕВ Иван Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Стали известны имена членов жюри на «Встрече выпускников КВН-2022» в Екатеринбурге. Среди них известные телеведущие Алла Михеева и Александр Олешко и певица Ирина Дубцова. Об этом рассказали организаторы мероприятия.

- На сегодняшний день в составе жюри: ведущая Алла Михеева, певица Ирина Дубцова, актер Александр Олешко, композитор Сергей Жилин и бывший капитан команды КВН «Уральские пельмени» Андрей Рожков, - сообщили представители компании «АМИК».

Имя еще одного члена жюри организаторы КВН пообещали раскрыть позже.

Ранее стало известно, что Александр Масляков не сможет провести КВН в Екатеринбурге. Его место на игре займет известный телеведущий Валдис Пельш.

Участие в игре примут звездные команды Высшей лиги, такие как «Вятка» Сборная Снежногорска, «Раисы» и «Русская дорога».

«Встреча выпускников КВН» состоится в Екатеринбурге в третий раз. Игра пройдет 15 июля в 19:00 в «Екатеринбург-ЭКСПО» на площадке МТС Live Холл.

Перед игрой в Екатеринбурге известный ведущий Валдис Пельш дал эксклюзивное интервью «КП-Екатериньург», в котором рассказал, почему о неудачной шутке над Чулпан Хаматовой, как относится к Максиму Галкину и Ивану Урганту, а также закулисье шоу «Угадай мелодию» и почему Александр Масляков нескоро уйдет из КВН.

Билеты вы сможете «Встречу выпускников КВН-2022» вы сможете приобрести на официальном сайте МТС Live Холл.

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