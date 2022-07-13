Одной из жительниц подъезда понадобилась помощь врачей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Утром на Уралмаше загорелся 14-этажный жилой дом. Пламя вспыхнуло в квартире на девятом этаже и перекинулось на балкон на десятом этаже. Пожарные смогли вывести из задымленного подъезда семь человек. Еще один человек погиб. По предварительной информации это хозяин сгоревшей квартиры.

По предварительной информации, на 12.00 тело погибшего человека оставалось в квартире, где произошел пожар. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Его тело до сих пор остается в квартире, - рассказывают местные жители. - В доме водой залиты все полы в подъезде до самого первого этажа.

Также по словам очевидцев, еще один человек пострадал - женщина. После того, как огонь был потушен, спасатели вынесли ее на носилках из жилого дома и передали в руки медиков.

Огонь вспыхнул в квартире на девятом этаже. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Полы в подъезде залиты водой. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На место ЧП прибыло семь пожарных машин. Фото: Алексей БУЛАТОВ

После того, как пожар был потушен, жильцы вернулись в свои квартиры. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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