Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия13 июля 2022 6:23

Семь человек спасли, один погиб: на Уралмаше загорелась жилая высотка

На Уралмаше загорелся многоэтажный жилой дом
Данил СВЕЧКОВ
Данил СВЕЧКОВ
Огонь из квартиры девятого этажа перекинулся на балкон квартиры на десятом этаже. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Огонь из квартиры девятого этажа перекинулся на балкон квартиры на десятом этаже. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Как сообщают очевидцы, в среду 13 июля, на Уралмаше в 14-этажном доме рядом с пересечением улиц Уральских Рабочих - Ильича начался пожар. К месту ЧП прибыло много пожарных машин и скорых. В МЧС уточнили, что загорелась квартира на девятом этаже. С нее огонь перекинулся на балкон на десятом этаже.

- Площадь пожара составила 50 квадратных метров, - прокомментировали в ГУ МЧС по Свердловской области. - Огнеборцами из дома с помощью масок дыхательного аппарата спасены семь человек. При тушении пожара в горящей квартире обнаружен погибший мужчина.

На место ЧП прибыло семь пожарных машин. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

На место ЧП прибыло семь пожарных машин. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В подъезде дома было сильное задымление. Этим тушение огня осложнялось. Пожарным пришлось использовать высотную технику, чтобы заливать водой горящую квартиру.

- В 11.10 пожарные локализовали огонь. На месте работают 18 человек личного состава, 7 единиц пожарно-спасательной техники, - добавляют в МЧС.

ЧППроисшествия: ЧП