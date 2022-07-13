Polaris PTB 0109 CordLess - готовим за пределами кухни

Фото предоставлено пресс-службой компании Polaris

Все гаджеты – переносные и работают от аккумулятора. В серии миксеры, измельчители и блендеры. Готовить можно не просто за пределами кухни, но и где угодно. Современная серия CordLess для быстрых, целеустремленных и активных.

Одна из новинок коллекции – портативный блендер Polaris PTB 0109 CordLess.

Выполнен в форме стакана: берите с собой ягоды, фрукты и сок, а после пробежки в парке получите свежий витаминный смузи. Легкий напиток добавит яркости в ваше утро и подпитает энергией на весь день. Берите с собой порцию свежего смузи и отправляйтесь к свершениям.

С этим практичным гаджетом для вас открывается огромный мир вкусных коктейлей, смузи и соусов для брускетт, которые очень удобно делать и брать с собой. Или еще лучше: готовить прямо на месте. Блендер поможет реализовать разные идеи и подарить много ресурса.

Брускетта на озере

Захватите с собой на пикник базовые продукты для соуса: спелые томаты, специи и зелень. Хлеб можно обжарить на костре, а с помощью блендера приготовить собственный соус. И вот вы наслаждаетесь обедом в итальянском стиле.

Прибор может не только обеспечить вкусным соусом целую компанию, но и дополнительно сделать до 20 коктейлей на одной зарядке. Представляете, какой пикник теперь можно устроить?

Фото предоставлено пресс-службой компании Polaris

Дачный смузи: ранетки и морковка

Поездка на дачу может стать действительно приятным отдыхом, если правильно использовать урожай с вашего огорода. Очень вкусные сочетания в смузи: ранетки и морковь, свёкла и яблоко. Можно смешивать и другие фрукты, добавлять овощи, ягоды и зелень.

Блендер сделает смузи из только что собранных продуктов за считанные секунды. Нож из нержавеющей стали позволит измельчить легко даже сырую свёклу. Более вкусный и полезный вариант перекуса сложно найти.

Полезно и безопасно

Стакан блендера BPA free сделан из высококачественного пластика, который не содержит Бисфенол А. Это делает его безопасным даже для маленьких детей. Забудьте про консервы, ведь теперь можно приготовить любое пюре где угодно. Что может быть лучше для малыша, чем домашнее пюре из кабачков, картошки или фруктов.

Универсальный помощник за пределами кухни

Вашему стремлению наслаждаться жизнью не должно мешать отсутствие электричества рядом. Беспроводной блендер может решить много задач и сделать приём пищи не просто полезным, но и необычным в любых условиях.

Базовые овощи и фрукты, которые можно купить в любом магазине, или плоды с грядки превратятся в необычный и вкусный перекус во время отдыха на природе для семьи, компании друзей и даже во время свидания.