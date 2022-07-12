Красиво плывет в небе пилотажная четверка!

Фото: Анна Горячевских

23 и 24 июля с 10:00 до 20:00 уральские летчики будут восхищать вас высшим пилотажем в небе. Виртуозные фигуры в небе покажет и самолет «Комсомолки».

Так, летчик-инструктор, чемпион России по высшему пилотажу Хамит Гинятуллин на самолете ЯК-52 выполнит такие сложные фигуры, как «Сапог» с управляемой бочкой вверх и вниз на высоте 400 м, сделает петлю Нестерова на высоте 400 м и другие фигуры, а в завершении пройдет над полосой на высоте 50 м так, что у зрителей дух захватит!

Вы увидите яркое шоу-приземление парашютистов. Спортсмены на скоростных парашютах-крыльях, тандем-инструкторы и их пассажиры приземлятся на глазах у зрителей.

Пилотажная четверка самолетов покажет в небе такие фигуры, как «сердце», «вентилятор», «тюльпан», «веер», «колодец». В завершение самолеты пройдут через надувные конусы на высоте 20 метров!

Фото предоставлено пресс-службой Фестиваля авиашоу «Небо вместо моря»

Еще вас ждет шоу-выступление от федерации авиамоделизма Свердловской области, которая представит электрические и бензиновые авиамодели с трехметровым размахом крыльев.

Фестиваль будет интересен как для взрослых, так и для детей.

Вас ждет активная развлекательная программа от «Комсомольской правды».

Для ваших детей пройдет много бесплатных мероприятий: «У-летные» танцевальные тренировки, шоу мыльных пузырей, игры с аниматорами, театральная сказка, конкурсы и розыгрыш призов и другое.

Вечером вас порадуют уральские танцы, песни, живая музыка.

Отдохните по полной программе на фестивале с авиашоу «НЕБО ВМЕСТО МОРЯ»!

Чтобы не пропустить главное авиашоу необходима обязательна регистрация! Подробнее на канале Фестиваля.