УБРиР снижает ставки по потребительским кредитам

Фото предоставлено пресс-службой УБРиР

Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) улучшает условия по потребительским кредитам. С 22 июня ставки будут начинаться от 6,9% годовых для держателей зарплатных карт УБРиР, и от 7,9% годовых – для остальных категорий клиентов.

«ЦБ продолжает снижать ключевую ставку, что дает нам возможность корректировать и свои условия по кредитам. Нам важно, что заемные средства банка становятся доступнее для потребителей. Ведь они могут решить свои задачи: например, совершить долгожданную покупку или съездить в отпуск», — отметила Любовь Торопицына, управляющий директор центра развития потребительского кредитования УБРиР.

Добавим, что спрос на потребительские кредиты восстанавливается. По итогам мая количество выданных займов в УБРиР выросло практически в 2 раза по сравнению с апрелем.

Подать заявку на кредит можно на сайте, в мобильном приложении или в любом офисе банка. Занять можно от 100 тысяч рублей до 5 млн рублей. Срок варьируется от 3 до 10 лет.