Ранее мэтру КВН пришлось временно перестать вести игры из-за тяжелой болезни Фото: Евгения ГУСЕВА

Александр Масляков не приедет в Екатеринбург на «Встречу выпускников КВН-2022». Вместо него игру проведет известный телеведущий Валдис Пельш. Об этом рассказали организаторы мероприятия.

- Александр Васильевич Масляков не сможет прибыть 15 июля в Екатеринбург по непредвиденным причинам. Встречу Выпускников КВН будет вести звездный выпускник Клуба Веселых и Находчивых, шоумен и телеведущий Валдис Пельш, - сообщили представители компании «АМИК».

О том, что мэтр КВН проведет игру в Екатеринбурге, организаторы сообщили еще в середине мая. Также ранее было запланировано, что Валдис Пельш войдет в состав членов жюри вместе со звездой «Уральских пельменей» Андреем Рожковым.

Но, когда стало известно о том, что мэтр КВН пропустит игру в Екатеринбурге, пришлось быстро искать ему замену. Ранее Валдис Пельш уже проводил одну из игр Высшей Лиги КВН в начале 2022 года.

Фото: социальные сети Сергея Исаева

Напоминаем, в феврале 2022 года Александр Васильевич серьезно заболел и временно перестал вести игры КВН. Вместо него их проводили другие ведущие.

- Коронавирус второй раз подкрадывается ко мне. Говорят, что надо какое-то время посидеть дома. Но КВН не может выходить без ведущего, - обращался тогда Александр Масляков к поклонникам.

Звезды «Уральских пельменей» поделились мнением, что так Александр Васильевич ищет себе замену.

- Александр Васильевич ничего просто так не делает. Он сейчас грамотно очень пытается найти каких-то других ведущих на конкурсной основе. Он не будет приглашать кого-то конкретно, по типу: «вот ты будешь вести». Нет, он хочет многих попробовать и уже потом выбрать. Я считаю, прекрасный, грамотный ход, - делился Сергей Ершов.

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