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Происшествия10 июля 2022 16:28

«Детей увезли с сотрясением головного мозга»: раскрыты подробности аварии на 8 Марта, где столкнулись две легковушки

В Екатеринбурге в ДТП с Infiniti и Ford пострадали двое детей
Татьяна САМОЙЛОВА
Татьяна САМОЙЛОВА
Infiniti не пропустила Ford на перекрестке. Фото: пресс-служба ГИБДД по Екатеринбургу

Infiniti не пропустила Ford на перекрестке. Фото: пресс-служба ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге на Вторчермете столкнулись две легковушки. ДТП произошло сегодня, 10 июля, на 8 Марта, 207 возле остановки Рижская.

На видео, которое прислала читательница «КП-Екатеринбург» видно, что обе машины значительно повреждены.

- В аварии есть пострадавшие. На трассе из-за ДТП скопилась пробка длиною около километра, - рассказала местная жительница.

Оба автомобиля сильно повреждены

Оба автомобиля сильно повреждены

Фото: Анастасия БАШКИРЦЕВА

На место аварии прибыла полиция и карета скорой помощи.

- Infiniti на перекрестке неравнозначных дорог выехала со второстепенной дороги и не предоставила преимущества в движении автомобилю Ford, который двигался по 8 Марта в сторону центра, - пояснили в пресс-службе ГИБДД по Екатеринбургу, - Двоих детей из каждой машины 2007 и 2008 года рождения, забрали для осмотра в детскую городскую клиническую больницу №9 с предварительным диагнозом – сотрясение головного мозга.

В ГИБДД по Екатеринбурге также обратились к водителям с призывом о неукоснительном соблюдении ПДД – при выезде со второстепенной дороги необходимо пропустить весь транспорт.

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