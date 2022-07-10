Анатолий Вассерман назвал Екатеринбург городам с тягой к гомосексуализму. Фото: ВЕЛЕНГУРИН Владимир/ Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жаркий спор о «гомосексуализме» Екатеринбурга между депутатом Госдумы и участником «Своей игры» Анатолием Вассерманом и губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым продолжается.

Накануне Анатолий Вассерман назвал Екатеринбург, Москву и Санкт-Петербург городами с тягой к гомосексуализму.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев не остался в стороне и ответил политику на высказывания об уральской столице.

- Магистр «Своей игры» в очередной раз доказал, что эрудиция и ум — разные вещи. Как он сделал вывод о городе, где каждый год растет число многодетных семей, мне не понятно, - заявил Евгений Куйвашев.

Свердловский губернатор также предложил Вассерману посетить уральскую столицу рассказать, чем он отличается от других городов по его мнению.

После этого Анатолий Вассерман опубликовал в «Живом журнале» подробный разбор, в котором ответил на каждую фразу губернатора.

Он также раскритиковал аргумент Куйвашева о росте количества многодетных семей.

- Такой вопрос мог бы оказаться содержательным, только если бы число гомосексуалистов было сопоставимо с числом семей, способных к деторождению, - говорит Вассерман.

В своих высказываниях он акцентирует внимание, что число многодетных семей и число гомосексуалистов могут расти одновременно.

Участник «Своей игры» также считает, что Евгений Куйвашев считает нетрадиционную ориентацию вредной для общества, но не хочет открыто выступать против нее, а также терпит присутствие «Ельцин-Центра».

- Евгений Владимирович не просто мирится с присутствием в Екатеринбурге одного из главных в нашей стране храмов данной секты — «Ельцин-центра», но и публично защищает существование оного. Полагаю, он опасается публично противостоять истеричному подавляющему меньшинству, - заявил Анатолий Вассерман.

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