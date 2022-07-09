Водитель сломал позвоночник: под Нижним Тагилом перевернулась фура

Машина была загружена сухой молочной детской смесью. Фото: УГБДД по Свердловской области

Под Нижним Тагилом днем 9 июля у груженой фуры лопнуло колесо, и она перевернулась. В аварии пострадал 54-летний водитель. Его госпитализировали с различными травмами. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказали в УГБДД по Свердловской области.

- Водитель автомашины Volvo, следуя со стороны Екатеринбурга в сторону Серова, на 141 километре не справился с управлением транспортного средства, допустил съезд с дороги и опрокидывание автомобиля, - говорится в сообщении.

Водитель ехал из Екатеринбурга в Серов. Фото: УГБДД по Свердловской области

Фура получила сильные технические повреждения. У водителя диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, компрессионный перелом позвоночника, ушибы лба и левого уха, а также ссадины волосистой части головы.

Фура получила сильные технические повреждения. Фото: УГБДД по Свердловской области

Водитель ехал из Екатеринбурга в Серов. Он вез сухую молочную детскую смесь. Во время движения у машины взорвалось переднее колесо. Из-за этого водитель не смог справиться с управлением.

Сотрудники ГИБДД установили, что у фуры были технические неисправности. Фото: УГБДД по Свердловской области

Стаж вождения мужчины составляет 35 лет. За 2022 год он шесть раз нарушил правила дорожного движения. Сотрудники ГИБДД установили, что у фуры были технические неисправности. На водителя составят административный протокол.

Ранее, 23 мая 2021 года, в центре Екатеринбурга Porsche Panamera спровоцировал массовое ДТП, в котором женщина получила травму позвоночника. Водитель дорогой иномарки не справился с управлением, допустил столкновение с Hyundai Solaris, который отбросило на Volkswagen Polo и на Ford Focus. Врезультате аварии 54-летняя женщина, находившаяся в Hyundai Solaris.