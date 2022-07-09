«Эрудиция и ум — разные вещи»: Куйвашев ответил Вассерману, назвавшему Екатеринбург «центром ЛГБТ»

Глава Свердловской области пригласил депутата в столицу Урала Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ответил депутату Госдумы и участнику «Своей игры» Анатолию Вассерману, назвавшего Екатеринбург, Москву и Санкт-Петербург центром однополых отношений. Глава региона удивился, что такое сказали о городе с ежегодно растущим числом многодетных семей.

- В очередной раз кто-то решил, что все знает о Екатеринбурге. Что ж, с одной стороны приятно, что Екатеринбург поставили в один ряд с Москвой и Санкт-Петербургом. Не зря мы считаем себя третьей столицей, - написал Куйвашев в своем telegram-канале.

Также губернатор заявил, что ум и эрудиция – это разные вещи. Он отметил, что Вассерман это доказал своим высказыванием. Кроме того, Куйвашев пригласил депутата посетить Екатеринбург и рассказать, чем он отличается от других городов по его мнению.

Ранее Вассерман назвал Екатеринбург, Москву и Санкт-Петербург городами с тягой к гомосексуализму. Он подчеркнул, что такая ситуация наблюдается в мегаполисах. Депутат заявил, что тяга к ЛГБТ свойственна «человеконенавистническим обществам», считающим себя перенаселенными. Он привел в пример античный Рим. Кроме того, Вассерман считает, что в названных им городах наблюдается низкий уровень психологической нормы.

Также участник «Своей игры» поддержал председателя Госдумы Вячеслава Володина, который высказался о необходимости запретить в России пропаганду нетрадиционных ценностей. Вассерман отметил, что такая пропаганда неэффективна, но она может повлиять на склонных к гомосексуализму.