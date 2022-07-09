Синоптики рассказали, когда спадет жара в Екатеринбурге

На грядущей неделе горожан ждут дожди и грозы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбург после дождливого и холодного июня пришло настоящее лето. Выходные 9 и 10 июля в городе будут жаркими. Температура воздуха будет достигать +30 градусов. Такой же обещает быть и грядущая рабочая неделя. 30-градусная жара продержится до пятницы, 15 июля. Об этом говорят данные на сайте «Гисметео».

В субботу и воскресенье столбики термометров будут показывать +28 градусов днем. Ночью температура будет опускаться до +17 градусов. 9 июля в столице Урала синоптики ожидают грозу и небольшую облачность. 10 июля будет солнечно и ясно.

Также ясно будет и в понедельник. В ночь на первый рабочий день температура составит +15 градусов, днем она поднимется до +29 градусов. В ночь на 12 июля столбик термометра покажет +17 градусов. В это день ожидается облачность, дождь и гроза. Однако воздух при этом прогреется до +30 градусов.

В среду, 13 июля, погода и ночная температура будет такой же. А вот днем синоптики обещают +28 градусов. В ночь на четверг ожидается +18 градусов тепла. Днем температура поднимется до +31 градуса. Осадков не ожидается, но будет переменная облачность.

В пятницу, 15 июля, будут идти дожди. Ночью столбик термометра покажет +18 градусов, днем отметка застынет на +30 градусах. А в субботу начнется спад жары. В ночь на 16 июля температура составит +17 градусов, днем потеплеет до +24 градусов. Ожидается дождь и гроза.

В воскресенье синоптики также ждут небольшой дождь и грозу. Ночью будет +15 градусов, днем воздух прогреется до +25 градусов.