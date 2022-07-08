В Екатеринбурге строительство дороги рассорило жителей улицы Рощинской

Пока дорога строится, часть местных жителей спорит с чиновниками Фото: Татьяна САМОЙЛОВА

- Это замечательно, что наконец-то стали делать дорогу. Все должно быть благоустроено. Все-таки 21 век на дворе! – радостно говорят две подруги-пенсионерки чиновникам на месте стройки дороги по улице Рощинской. На презентацию дороги в полевых условиях для СМИ пришли и местные жители.

- Да чему вы рады! Я тут тридцать лет живу, эта дорога нам не нужна! – выкрикивает вдруг одна из трех женщин, стоящих особняком.

До настоящего времени пройти тут можно было только по плитам Фото: Татьяна САМОЙЛОВА

- Подождите, нашу семью, когда тут квартиру покупала, предупреждали, что будет дорога, – встрепенулась молодая девушка в толпе. - Ее не было. Мы готовы были терпеть неудобства на придворовой территории, вот эту грязь, а тут, наконец, дождались. Нам нужна красивая дорога: для машин, для людей. Почему вы за всех говорите?

- Да какая тут будет дорога? В полтора метра, бордюры и все, место кончилось! Мы все это слышали! – выкрикивают в ответ женщины, и спокойная презентация резко превращается в громкий скандал среди жителей Рощинской.

Несколько деревьев придется вырубить для развития города Фото: Татьяна САМОЙЛОВА

А началось с того, что администрация Екатеринбурга решила показать журналистам ход строительства дороги по улице Рощинской. Мероприятие информационного характера переросло в перепалку местных жителей, подрядчиков и чиновников.

СОСЕДСКИЕ РАСПРИ

Летом в Екатеринбурге начал расти очередной «зеленый протест». Жители улицы Рощинской стали массово жаловаться в СМИ и ведомства на строительство дороги. Горожане переживали, что из-за строительства деревья ближайшего леса будут массово вырублены. Чтобы успокоить общественность, мэрия пошла на шаги по урегулированию конфликта.

Чиновники и строители разъяснили горожанам плюсы проекта Фото: Татьяна САМОЙЛОВА

Улица Рощинская является магистральной улицей городского значения. Отсюда можно выехать в районы Кольцово, Ботанический, Новокольцовский и Птицефабрика. Транспортное моделирование при подготовке Генплана показало, что дорога здесь нужна, по ней будет идти трафик. Сейчас же здесь лежат плиты, рядом с ними рыжая глина, камни. По сторонам импровизированной дороги стоят коробки гаражей. Говорят, что в течение месяца 80 гаражей будут снесены. Владельцы строений уже предупреждены. Демонтаж самовольно построенных гаражей и потенциальная потеря парковок вызывает недовольство среди местных, которые владеют автомобилями и не хотят лишаться комфорта.

К 2025 году на Рощинской, 25 появится школа, где смогут в одну смену учиться 1500 ребят. Предполагается, что в новую дорогу дети будут идти по освещенной улице. Сейчас же школьники добираются до местной школы, освещая путь фонариками.

Разговор шел на повышенных тонах Фото: Татьяна САМОЙЛОВА

Новая дорога протяженностью почти 2 километра предполагает, что по ней будут идти автобусы, вдоль полотна будут установлено 8 остановок. Помимо проезжей части в 7,5 метров запланированы пешеходная зона в 2,5 метра, велодорожка в 2,5 метра, будут установлены скамейки и 61 светильник. 300 кубометров леса срубят, взамен высадят 155 лип и сосен. Контракт с подрядчиком был заключен 30 мая, он будет действовать до августа 2024 года.

- Как в деревне жили. Выйдешь гулять – то грязи по колено, то лужи, то ногу боишься сломать в этих ямах. Что будет освещение, что будет прогулочная зона – это очень хорошо. Разве плохо, что будет школа, дорога? Машины же все равно ездят. По хорошей дороге или по колдобинам – есть же разница, - говори пенсионерка Маргарита Кожевникова. - Если бы я жила в деревне, а бы согласна была жить в таких условиях. А тут город строят и должна быть сразу подготовлена инфраструктура, и школы, и детсады. Возмущаются те, кто думает, что парковок не будет. Очевидно же, что тут будут предусмотрены парковки. А вы по сторонам посмотрите. Вот эти железные гаражи, это красиво? Это все ерунда и все незаконно.

Техника продолжает работать - у подрядчика установлены сроки контракта Фото: Татьяна САМОЙЛОВА

- А мы не хотим. Столько дорог можно отремонтировать, что вы тут забыли? Не могли просто пешеходную дорогу сделать? Обязательно надо, чтобы машины гоняли? – опять вскипают женщины-активистки.

ХОЗЯЕВА РАЙОНА

Через 15 минуть перебранку приходится останавливать. Журналисты возвращаются в автобус, попутно рассматривая строительную технику, которая работает на объекте. Я оказываюсь рядом с главным инженером подрядчика Дамиром Юмагужиным. В дороге мы разговорились, и выяснилось, что сам инженер живет тут же, на улице Патриотов.

Местные жители ночью повредили ограждение Фото: Татьяна САМОЙЛОВА

- Я по этой дороге в пандемию пытался бегать. Машина проедет – пыль столбом, сам весь в пыли. Ладно, я на машине. А прохожие, чтобы добраться до автобуса, вынуждены идти по проезжей части. Ни велосипед не купить, ни самокат, потому что проехать тут невозможно. Молодые родители с колясками пройти не могут. Будут тут скамейки, взял вечером коляску с ребенком, пошел гулять. А они тут бой развернули против нас. Мы этого вообще не понимаем. Мы же не себе строим, мы людям строим, а они… - растерянно рассказывает Юмагужин и протягивает телефон.

На экране смартфона я вижу скрины сообщений из чата местных жителей, которые обсуждают план мщения строителям дороги и обговаривают, что будут делать со стройкой. Выясняется, что 1 июля в 4 часа утра группа активистов сломала сетчатые ограждения у участка строительства. На все это потребовалось полчаса.

План стройки Фото: Татьяна САМОЙЛОВА

- После этих сообщений они у нас тут все переломали. Я как местный был очень удивлен тому, как люди относятся к этой дороге. Коллеги в шоке, это вандализм. Ущерб 100 тысяч рублей, это даже не хулиганство, все серьезнее. А потом эти люди к нам подходят и говорят нам, что им не нужна дорога. Видели тех трех женщин? Вот они точно были там, мы это знаем и по номерам телефонов из чатов это легко вычисляется. Но в полиции пока ничего не могут сделать, они не знают, как установить личности нападавших, - рассказывает Юмагужин.

В чате местные жители делились фотографиями деревьев, которых заранее отметили для вырубки и отмечали участки, где уже сорвали опознавательные ленты, чтобы помешать вырубке. Также обсуждались планы обращения к Владимиру Соловьеву, который в последний время особенно любит «приложить» Екатеринбург, а также в администрацию Президента.

Строительная документация по Рощинской Фото: Татьяна САМОЙЛОВА

- У нас после инцидента приезжала служба безопасности к местным жителям. Спрашивают: «Зачем вы это делаете?». А они: «Район наш, мы что хотим, то и делаем». Им отвечают, что земля муниципальная, район надо развивать, а они снова: «Это наша территория, мы тут хозяева», - разводит руками инженер.

20 июля подрядная организация должна полностью перекрыть участок, чтобы полноценно прокладывать дождевые коммуникации. Они с опаской ждут этого момента, потому что не знают, чего ждать от местных жителей.