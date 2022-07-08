Девочке нужна спокойная атмосфера. Фото: читатель «КП»

Накануне, жительница Нижнего Тагила пришла в травмпункт и заявила, что на нее напала собака и пьяный мужчина. Как оказалось, причиной конфликта стало дерзкое поведение девушки по отношению к ребенку-инвалиду и ее маме.

«КП-Екатеринбург» выяснили, почему между соседями на улице Семейной возникла вражда, которая переросла в драку между женщиной и двумя девушками.

ПОМОГАЛИ ВСЕЙ УЛИЦЕЙ

Надежда и Алексей Белоусовы (имена и фамилии изменены в целях безопасности – Прим. Ред.) живут в Нижнем Тагиле. Их старшему сыну недавно исполнилось 22 года, а младшей дочке сейчас 7 лет. Девочке поставили диагноз – расстройство аутического спектра. Поэтому, 43-летняя Надежда была вынуждена взять отпуск по уходу за дочкой, а Алексей продолжает трудиться на местном предприятии сварщиком.

Так как малышке нужны были особые условия, в том числе и отсутствие резких и громких звуков, семья купила участок индивидуального жилищного строительства, чтобы возвести спокойное и уютное семейное гнездышко на улице Семейной. Свой дом Белоусовы оборудовали с учетом всех необходимых сенсорных зон для дочки.

Свой дом Белоусовы строили с учетом всех зон, в которых девочке будет комфортно. Фото: читатель «КП»

В декабре 2020 года у них появились соседи – молодая пара. С Белоусовыми молодые люди поначалу подружились. Они начали возводить красивый домик по новомодному типу А-фрейм.

- У нас были замечательные отношения. Мы всем сектором радовались за них, что такие молодые, возводят свое жилье. Можно сказать, что мы ели из одного котла, очень по-дружески общались. Другие помогали ребятам, чем могли: советами, инструментами. Мы думали, что в этом доме будут жить они сами, - рассказала Надежда Белоусова.

Соседский особняк был построен. И его владельцы решили, что будут его сдавать. Естественно, что после этого на соседнем участке начался неистовый кутеж.

- Моя дочка стала очень часто плакать, но успокоить ее, сами понимаете, невозможно. Она стала боязливой, убегала от меня, начала прятаться в доме. Ее психологическое состояние сильно изменилось. Даже иммунитет упал. Я понимала, что с этим нужно что-то делать, но старалась не конфликтовать лишний раз, - продолжает Надежда.

СЕКС, ПОДЖОГИ, МОЛОТОК И ЛОМ

Нервы семьи Белоусовых начали сдавать, когда каждый день за их забором происходили непристойные вещи и гулянки до утра. Еще бы, ведь с одной стороны прибыль на суммы от 6 000 рублей за сутки, а с другой недовольные соседи. Но владельцев шабутного домика чужой дискомфорт не сильно волновал. Как-то повлиять на это Надя не могла, ей оставалось только покрепче обнять дочку. По словам Надежды, полиция на шум соседей за полночь приезжала неохотно.

- Иногда на этот участок приезжали нормальные семьи, а временами отдыхали компании, которые беспрестанно матерились, распивали алкоголь. На территории у соседей есть банный чан. Он и стал центром притяжения любителей секса под открытым небом. Женщины кричат, а мы не понимаем, то ли их убивают, то ли удовлетворяют. Владельцы домика подняли забор на три метра, но это не улучшило ситуацию и от шума нас не спасло, - отмечает женщина.

Внедорожник был залит краской. Фото: читатель «КП»

Такое соседство не устраивало и других жителей Семейной. Они обращались с коллективной жалобой в прокуратуру, но те, по словам Нади, отправляли все претензии полицейским. А затем, полицейские стали мучить Надю и ее семью проверками и допросами.

- Соседский дом загорелся 17 июня, а меня обвинили в его поджоге. Якобы я запечатлена на какой-то видеозаписи с камер. И меня стали таскать по всем инстанциям. Моей вины в произошедшем не нашли, - отметила Надежда.

Имущество Белоусовых также пострадало. Машину-внедорожник семьи Белоусовых вандалы залили белой краской. Кто в этом виноват, полицейские устанавливают до сих пор, так как Надежда подала заявление в полицию.

Надежда утверждает, что питомец не мог разорвать кожу соседки до крови. Фото: читатель «КП»

После пожара владельцы домика были вынуждены вернуться в него, чтобы восстановить и вновь сдавать в аренду. Но террор соседей громкой музыкой продолжался. И 5 июля Елена Белоусова не выдержала и позвала на разговор свою соседку.

- Вечером мы общались с двумя девушками через забор – жительница дома и ее подруга. У меня рядом стояла моя дочка и слышала все это. Девушки стали поливать меня грязью, материться, - вспоминает Надежда.

Дальше разговор пошел на повышенных тонах, и они переместились на тропинку между домов. По словам мамы, девушки были не в адеквате и вооружены монтировкой и молотком.

- Конфликт не утихал. Там подруга владельца дома стала говорить моей дочери, что она: «Инвалид по жизни и урод». Я не выдержала и кинула в нее горстью щебня с дороги. Потом мы сцепились. Девушки стали бить меня по рукам и шее. Прибежал муж, оттащил их от меня. Девушка – соседка завопила, что мы ее до полусмерти избили. Моя собака увидела, что на меня напали и среагировала. Она прикусила соседке руку, но никакой крови не было. Максимум синяки. Уже потом приехала полиция. Соседка еще долго угрожала мне, что меня ждет тюрьма, - вздыхает Надежда Белоусова.

У Надежды на теле остались синяки. Фото: читатель «КП»

По словам пострадавшей, врачи диагностировали у Надежды сотрясение. Больше всего пострадала шея, и теперь Надя мучается от остеохондроза. Однако, больше всего ей обидно за дочь.

- Я сняла побои. У ребенка в тот момент случилась сильная истерика. Дочка начала рыдать. Я взяла справку от детского психотерапевта и намерена составить акт о причиненном вреде психологическому здоровью ребенка. Также я буду добиваться заведения уголовного дела о покушении. Пострадавшая соседка на своих двоих вышла к полицейским и не хромала, - рассказывает Надежда Белоусова.

Надежда отмечает, что до сих пор чувствует себя плохо. Фото: читатель «КП»

- Полицейские получили сообщение о том, что в ходе конфликта причинены телесные повреждения. Заявления поступили с обеих сторон. Проверку проводит участковый уполномоченный. По ее результатам будет принято обоснованное решение в установленные законом сроки, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».

МУЗЫКА В ДОПУСТИМЫХ НОРМАХ

Также мы связались со второй стороной конфликта на улице Семейной. Как заявила хозяйка скандального домика, уголовное дело о поджоге их дома уже заведено и расследуется. Ущерб от произошедшего возгорания - 600 000 рублей. Проверку на полиграфе проходила она, а также Надежда Белоусова. Экспертиза не выявила причастность Надежды к пожару. Но, по словам владелицы дома, на видеозаписи с моментом поджога были видны очертания соседки.

- Криминалист, дознаватель подтвердили, что это был поджог. Она попалась на видеокамеры, ее силуэт, одежда и прическа. В полиции подтвердили этот факт. Естественно, что электричество в доме все отключилось. Хоть и запись с камеры обрывается, но видно, как соседка сама испугалась от взрыва. Дом был не застрахован, пришлось продать квартиру, чтобы погасить все долги, - рассказала собеседница.

По поводу инцидента с нападением на Надежду, соседка утверждает, что никого не била монтировкой. И скандал не провоцировала. А 5 июля они занимались ремонтом дома вместе с подругой и пожилым отцом, а музыка играла у них на участке в 17:00.

- Они выживают нас полгода. В полицию на нас пишут заявления, что мы громко смеемся. В тот день Надежда подошла, без каких-либо просьб начала крыть нас матом через забор, зачем-то взяла с собой ребенка. Я за словом тоже в карман не полезла. У меня в руках была монтировка, но только с целью того, что я занималась ремонтом и уголовная статья мне не нужна. Никого ей я не била. Моя подруга тем более их впервые видит. В какой-то момент мне в лицо полетела крупная щебенка с дороги. Я открыла ворота, соседка вцепилась моей подруге в волосы, - продолжает девушка.

Потом соседки оттаскали друг друга за волосы. По словам девушки, ей соседка вырвала клок волос.

- Я ее отпустила, а она повалила меня на землю. Потом подбежал супруг соседки и с размаху ударяет мою подругу в челюсть. Есть запись с видеокамер, на которой мы уже лежим на земле, и моей подруге муж соседки бьет ногами в живот, потом меня начал запинывать. Потом меня кусает их собака овчарка. Муж соседки вновь дал кулаком в челюсть подруге. При этом, моя подруга родила месяц назад. После того, как уехала полиция, мы поехали в травмпункт, - рассказывает девушка.

Иван КАДОЧНИКОВ, адвокат Свердловской областной коллегии адвокатов:

- В данной ситуации участница конфликта могут только замерять уровень шума, который исходит от соседей и обратиться в Роспотребнадзор.