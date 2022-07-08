Куда сходить в Екатеринбурге летом 2022: главные фестивали и концерты

Одним из самых ожидаемых событий станет Summer Fest, на котором выступят Ольга Бузова, Дима Билан, Niletto, Люся Чеботина и еще 14 музыкантов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Лето – самая прекрасная пора, чтобы отдохнуть душой и телом, насладиться редкими теплыми деньками, посетить как можно больше интересных мест и событий и разделить эти счастливые мгновения с любимыми людьми.

«КП-Екатеринбург» подготовила подборку главных летних мероприятий 2022 года. Это топовые концерты, фестивали и другие мероприятия для летнего отдыха.

Вы сможете посмотреть любимый фильм, наслаждаясь свежим воздухом. Фото: пресс-служба УБРиР

ЛЕТНИЙ КИНОТЕАТР

Одним из главных мест для отдыха с семьей и друзьями этим летом определенно стал бесплатный кинотеатр под открытым небом в парке Маяковского.

Администрация парка уже два года мечтала о его создании, но спонсоры нашлись только сейчас. Главным партнером стал УБРиР.

Кинотеатр расположен справа от центрального входа. Здесь напротив экрана расположены шезлонги и пуфики для всех желающих посмотреть кино на свежем воздухе.

В рамках фестиваля «Кинолето УБРиР» в кинотеатре показывают российские и зарубежные фильмы, а также самые разные мультики. Значительная часть картин предоставлена сервисом Wink от «Ростелекома».

Программу летнего кинотеатра вы можете посмотреть на официальном сайте парка Маяковского.

Одними из главных хедлайнеров фестиваля станут Ольга Бузова и Дима Билан Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

SUMMER FEST

Это, пожалуй, один из самых ожидаемых событий лета 2022 года.

В течение двух дней на музыкальном фестивале Summer Fest выступят Ольга Бузова, Дима Билан, Jah Khalib, Ramil, Niletto, Леша Свик и «Иванушки International», а также Gayazov$ Brother$, Galibri&Mavik, Люся Чеботина, Rasa, Джаро, Filatov&Karas, Ханза, Rauf&Faik и Alex Rus.

Все эти артисты дадут полноценные концерты. Каждый из музыкантов представит сольную программу, состоящую из любимых всеми хитов и новых композиций.

Фестиваль пройдет 6 и 7 августа на площадке МТС Live Холл.

На концерте также выпустит Niletto Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Помимо 18 концертов в «Екатеринбург-Экспо» гостей будут ждать мини-площадки с интерактивными развлечениями и конкурсными программами, а также зона фудкорта с аппетитными угощениями и напитками.

Масштабный музыкальный фестиваль Summer Fest проходит в разных странах мира с 2017 года. В этом году он запускает свою историю в России. И первым городом, где состоится Summer Fest стал Екатеринбург.

Подробную информацию и цены на билеты вы можете посмотреть на официальном сайте фестиваля.

Одним из главных хедлайнеров на фестивале стала группа The Hatters Фото: Алексей БУЛАТОВ

ФЕСТИВАЛЬ «МУЗЫКА СВОБОДЫ»

Еще один летний двухдневный музыкальный фестиваль для всех любителей рока, панка и драм-н-бейс пройдет 13 и 14 август и на этот раз уже под открытым небом.

Open Air «Музыка свободы» состоится на территории пляжа «Ривьера» в городе Заречный (в 50 км от Екатеринбурга).

Главным хедлайнером станет питерская рок-группа The Hatters. На «Музыке свободы» также выступят «Нейромонах Феофан», «Аффинаж», Distemper, Stigmata и «Кирпичи». Наравне с хедлайнерами на фестивале выступят и представители уральской сцены. Список музыкантов будет пополняться. Посмотреть его можно на сайте фестиваля svoboda-fest.ru. На нем также можно купить билет. Стоимость на одного человека за два дня составляет от 3500 рублей.

Гостей фестиваля также будут ждать фудкорт, зоны спортивных активностей, палаточный лагерь, и много всего интересного.

КВН в Екатеринбурге пройдет в третий раз. Фото: группа «ВКонтакте» «Международный союз КВН»

ВСТРЕЧА ВЫПУСКНИКОВ КВН

Для настоящих ценителей юмора, творчества и особенной душевной атмосферы, которую всегда дарят игры КВН, есть отличная новость.

В «Екатеринбург-Экспо» в третий раз состоится «Встреча выпускников». Игра пройдет 15 июля в 19:00 на площадке МТС Live Холл.

Ее проведет известный телеведущий Валдис Пельш, а в жюри будет сидеть звезда «Уральских пельменей» Андрей Рожков.

Участие в игре примут звездные команды Высшей лиги, такие как «Вятка» Сборная Снежногорска, «Раисы» и «Русская дорога».

Фото: группа «ВКонтакте» «Международный союз КВН»

Встречу выпускников будут снимать для «Первого канала». В этом году в продажу поступило 100 билетов в гранд-партере на первых рядах прямо за жюри. Так что у гостей появится возможность точно попасть в объектив камеры.

Для зрителей организаторы также предлагают дополнительные услуги для более комфортного пребывания на площадке. Это Expo Priority — удобное парковочное место у входа, отдельный вход без очереди и гардероб; Специальный гость – доступ в VIP lounge с легкими напитками и закусками, отдельный вход и гардероб, парковочное место у входа, а также детская комната — пространство для игр, где родители оставить ребенка под присмотром воспитателя на время концерта.

Билеты вы сможете приобрести на сайте: https://live.mts.ru/ekaterinburg

Фестиваль пройдет в Екатеринбурге на площади 1905 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

АТМОФЕСТ

IV Евразийский Фестиваль ландшафтного искусства «Атмофест» объединяет не только садовников, ландшафтных дизайнеров и архитекторов, но и любителей живой природы и эстетики.

В дни фестиваля площадь 1905 года преобразится в яркий и цветущий сад с множеством кустарников и растений. Их напротив городской ратуши высадят мастера ландшафтного искусства. Тема Фестиваля 2022 года – «Зеленые истории нашего города».

Фестиваль пройдет с 12 по 200 августа. На официальной церемонии открытия гостей ждет обширная программа, но организаторы пока не раскрывают всех деталей.

Площадь превратится в цветущий сад Фото: Алексей БУЛАТОВ

В дни фестиваля гостей также ждут зеленый лекторий, мастер-классы с представителями ландшафтной отрасти, а также уральскими специалистами, музыкальные концерты, Детский остров, эко- и релакс-зоны, а также фуд-корт.

20 августа , в День города Екатеринбурга, на площадке будет стоять сцена, на которой с 16:00 также будут проходить концерты. Кто станет главным хедлайнером этой площадки, пока неизвестно.

После окончания фестиваля редкие растения, поставленные напротив городской ратуши, будут высажены в городские клумбы и аллеи.

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